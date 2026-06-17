ТАСС: при крушении самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин

При крушении легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Всего на борту находились два человека, оба погибли. По предварительной информации, господин Тутакин был пассажиром. Ему было 75 лет. Он был летчиком-испытателем в службе летных испытаний ВВС в Москве.

Частный легкомоторный самолет Zlin Z42 разбился вечером 17 июня на аэродроме Вихрево. Воздушное судно сгорело. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Росавиация классифицировала крушение как катастрофу.

Причины крушения выясняются. Расследование проведет Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации. Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.