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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области. Погибли оба человека на борту, сказали ТАСС в оперативных службах.

Последствия падения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе

Последствия падения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе

Фото: МЧС России

Последствия падения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе

Фото: МЧС России

Авария произошла на аэродроме Вихрево в 19:43 мск. Самолет упал во время захода на посадку. При ударе о землю воздушное судно загорелось.

В ликвидации последствий крушения участвуют 20 человек с применением семи единиц техники. На земле жертв и пострадавших нет. Причина крушения выясняется.

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