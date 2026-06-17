Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области. Погибли оба человека на борту, сказали ТАСС в оперативных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия падения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе

Фото: МЧС России Последствия падения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе

Фото: МЧС России

Авария произошла на аэродроме Вихрево в 19:43 мск. Самолет упал во время захода на посадку. При ударе о землю воздушное судно загорелось.

В ликвидации последствий крушения участвуют 20 человек с применением семи единиц техники. На земле жертв и пострадавших нет. Причина крушения выясняется.