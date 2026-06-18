The Guardian: Великобритания ожидает «мести» России за захват танкера Smyrtos

Британские официальные лица считают, что Россия может «отомстить» за захват танкера Smyrtos, который в Великобритании считают частью «теневого нефтяного флота» России. Об этом газете The Guardian сообщили источники в военных кругах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Smyrtos

Фото: UK MOD Crown / LPhot Hutchins / Handout / Reuters Танкер Smyrtos

Фото: UK MOD Crown / LPhot Hutchins / Handout / Reuters

«Захват Smyrtos планировался длительное время. Пришлось пойти на определенные риски,— отметил источник издания.— И теперь ожидается, что Россия попытается отомстить». По мнению британских военных, они ожидают ответа «где угодно по всему миру».

На данный момент британские власти не направляли никаких официальных предупреждений капитанам и судовладельцам. Однако Палата судоходства Великобритании, главная торговая ассоциация и лоббистский орган британской морской индустрии, также не исключила возможного риска действий со стороны России.

«Мы осознаем повышенный риск, и владельцы судов сами оценивают свои риски. С точки зрения индустрии участники отрасли стали более бдительными, учитывая события последних дней»,— заявил представитель палаты.

Танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из Усть-Луги в сторону Атлантического океана, был задержан 14 июня в Ла-Манше ВМФ и ВВС Великобритании. Приказ о захвате отдал премьер-министр Кир Стармер. Капитану судна, гражданину Индии, предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. Посольство России в Лондоне заявило, что граждан России на борту танкера нет.

Алена Миклашевская