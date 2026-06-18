The Guardian: Великобритания ожидает «мести» России за захват танкера Smyrtos
Британские официальные лица считают, что Россия может «отомстить» за захват танкера Smyrtos, который в Великобритании считают частью «теневого нефтяного флота» России. Об этом газете The Guardian сообщили источники в военных кругах страны.
Танкер Smyrtos
Фото: UK MOD Crown / LPhot Hutchins / Handout / Reuters
«Захват Smyrtos планировался длительное время. Пришлось пойти на определенные риски,— отметил источник издания.— И теперь ожидается, что Россия попытается отомстить». По мнению британских военных, они ожидают ответа «где угодно по всему миру».
На данный момент британские власти не направляли никаких официальных предупреждений капитанам и судовладельцам. Однако Палата судоходства Великобритании, главная торговая ассоциация и лоббистский орган британской морской индустрии, также не исключила возможного риска действий со стороны России.
«Мы осознаем повышенный риск, и владельцы судов сами оценивают свои риски. С точки зрения индустрии участники отрасли стали более бдительными, учитывая события последних дней»,— заявил представитель палаты.
Танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из Усть-Луги в сторону Атлантического океана, был задержан 14 июня в Ла-Манше ВМФ и ВВС Великобритании. Приказ о захвате отдал премьер-министр Кир Стармер. Капитану судна, гражданину Индии, предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. Посольство России в Лондоне заявило, что граждан России на борту танкера нет.
Захват танкера Smyrtos является частью более широкой кампании Великобритании и Евросоюза по усилению надзора и борьбы с так называемым «теневым флотом» России, который используется для обхода санкций на поставки нефти. Великобритания уже ввела санкции против более 400 нефтяных танкеров, которые, по ее утверждению, связаны с теневым флотом РФ. Помимо прямых санкций, обсуждаются и другие меры, включая координацию действий и обмен информацией о танкерах с российской нефтью.
Евросоюз также активно предпринимает шаги в этом направлении: в декабре 2025 года он ввел санкции против 41 танкера из «теневого флота», а в других пакетах санкций ранее ограничивал 27 судов. Страны ЕС обсуждали возможность совместных операций по захвату танкеров, а Франция арестовала несколько таких судов. Эти действия рассматриваются как попытка нарушить бизнес-модель обхода санкций и сократить возможности финансирования военных операций.
Россия, в свою очередь, предпринимает ответные меры для защиты своих интересов и судоходства. В частности, президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, подвергающихся преследованиям за рубежом. Российские власти заявляли, что Россия прибегла к боевому сопровождению коммерческих судов для защиты их от „международного пиратства“, и помощник президента Николай Патрушев предупреждал о готовности ВМФ России ликвидировать возможную блокаду со стороны европейских стран.