Минфин: Россия усилит сотрудничество с алмазодобывающими странами

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Минфина о развитии сотрудничества с другими алмазодобывающими странами и продвижении российского регулирования как лучшей практики последовало за обсуждением введения экспортных пошлин на необработанные алмазы. Эта мера, которую Минфин планирует ввести до конца 2026 года, направлена на поддержку российской гранильной отрасли, поскольку в настоящее время более 90% мировой огранки алмазов приходится на Индию, тогда как в России обрабатывается менее 5% добываемых камней. Ранее, с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года, уже действовала плавающая экспортная пошлина на алмазы в размере 4–7% при курсе 80–95 руб./$.Также в 2025 году Минфин предложил увеличить НДПИ для ряда отраслей, включая алмазную, с 8% до 8,4%. По оценкам ведомства, эти изменения должны принести бюджету 6,5 млрд рублей за три года. Эти инициативы происходят на фоне усиления антироссийских санкций, которые, в частности, затронули алмазную отрасль: с 2024 года страны G7 запретили ввоз промышленных алмазов из России, а с сентября 2024 года этот запрет распространится и на российские камни, обработанные в третьих странах. Евросоюз также продолжает работу над аналогичными санкциями.Министерство финансов РФ отмечает, что нынешняя концентрация почти всего производства бриллиантов в одной стране (Индии) является негативным фактором для алмазного рынка, который может усиливать последствия падения конечного спроса. Россия, занимающая более трети мирового рынка производства алмазов (по итогам 2022 года – 35%), стремится изменить эту ситуацию и развивать собственную огранку, которая в настоящее время сталкивается с проблемой неконкурентоспособности, особенно в сегменте мелких алмазов.