Минфин предложил ввести экспортные пошлины на алмазы

Министерство финансов готовит проект указа, по которому в России могут ввести экспортные пошлины на необработанные алмазы. Цель — поддержка отечественной гранильной отрасли, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Указ будет предусматривать механизм распределения алмазов среди огранщиков, уточнил господин Моисеев. «В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Алексея Моисеева, всего в России реализуется до 0,5 млн карат бриллиантов в год. Крупнейший производитель бриллиантов в стране — смоленский «Кристалл». Объемы его производства составляют около 200 тыс. карат в год. Основная часть идет на экспорт, добавил замминистра.

Более 90% алмазов в России добывает АЛРОСА. Компания оценила объем добычи в 2025 году в 29,7 млн карат. Это около трети мировой добычи, следует из заявления. В России уже действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%. Она была отменена в 2016 году.

О ситуации на мировом рынке огранки алмазов — в материале «Ъ» «Огранка показала каратный рост».

История алмазного карьера «Мир» в Якутии

Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии — одно из крупнейших алмазных месторождений в мире: его глубина составляет 525 м, а диаметр — 1,2 км
На фото: временный палаточный городок строителей в поселке «Мирный»

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Месторождение «Мир» на реке Ирелях было открыто 13 июня 1955 года геологами Юрием Хабардиным, Екатериной Елагиной и Владимиром Авдеенко, искавшими в Якутии кимберлитовую трубку. По воспоминаниям Елагиной, за все годы поисков нигде им не приходилось видеть такого количество алмазов. В Москву геологи отправили кодированную радиограмму: «Закурили трубку мира, табак отличный»
На фото: алмазная фабрика №1, город Мирный

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Кимберлитовая трубка «Мир» стала вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году трубки «Зарница». Вокруг рудника постепенно вырос рабочий поселок, получивший название Мирный, а затем 5 апреля 1959 года ему был присвоен статус города, население которого в настоящее время насчитывает почти 34 тыс. человек
На фото: город Мирный, дорога на рудник

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Уже в 1960-е годы в Мирном ежегодно производили 2 кг алмазов, из которых 20% были ювелирного качества, остальные же 80% использовались для промышленных целей

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Сортировка алмазов специалистом-минералогом

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом на Мирнинском ГОКе, за это время, по неофициальным данным, было добыто алмазов на $17 млрд
На фото: вскрышные работы на месторождении

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На таких самосвалах в 1960-е годы в Мирном перевозили кимберлитовую руду

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Над карьером были категорически запрещены полеты на вертолетах, поскольку огромная воронка засасывала в себя летательные аппараты. Существовала и опасность для жителей города Мирный — из-за угрозы оползней

Фото: РИА Новости / Виталий Карпов

Один из цехов алмазной фабрики в городе Мирном, 1970 год

Фото: РИА Новости / С. Соловьев

Самый крупный алмаз был найден на месторождении «Мир» 23 декабря 1980 года. Его вес — 342,5 карата (более 68 г), а называется камень «XXVI съезд КПСС»
На фото: первооткрыватель киберлитовой трубки «Мир» Юрий Хабардин

Фото: РИА Новости / Яковлев

Бурное развитие месторождения «Мир» в 1970-е годы обеспокоило южноафриканскую компанию De Beers, которая была вынуждена скупать советские алмазы, чтобы контролировать цены на мировом рынке
На фото: алмазный карьер Мирного

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2001 году российская компания АЛРОСА, владеющая рудником, из-за соображений безопасности перешла на подземный способ добычи алмазов, дно рудника было законсервировано. По данным геологов, глубина залегания алмазов превышала 1 км. В 2016 году на долю подземного рудника «Мир» приходилось около 9% общей добычи алмазов группы «Алроса»

Фото: РИА Новости / Валерий Шустов

В 2016 году на руднике «Мир», вышедшем на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов
На фото: альпинисты-высотники проводят ремонтные работы, предотвращающие осыпание породы в карьере

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

В Якутии существует легенда о происхождении месторождений: «Однажды бог пролетал над Якутией, но у него замерзли руки, и он выронил все сокровища на землю. Среди них были золото, камни-самоцветы и алмазы»

Фото: Reuters

4 августа 2017 года на руднике произошла авария — произошел прорыв воды, рудник частично затопило. Жертвами происшествия стали восемь горняков. В настоящее время рудник законсервирован

Фото: Григорий Ифтодий / АК «АЛРОСА»

В 2023 году стартовали проектные работы по строительству самого крупного алмазодобывающего объекта в мире — нового подземного рудника «Мир-глубокий». Начало активной фазы намечено на 2024 год

Фото: Alexander Reshetnikov / Reuters

В январе 2024 года АК «АЛРОСА» оценила капзатраты на строительство рудника «Мир-глубокий» в $1,8-2 млрд. Компания планирует в конце 2030-х годов выйти на проектную максимальную мощность в 2 млн тонн руды, при это добыча может составить 5,6 млн карат в год

Фото: Администрация Главы Республики Саха

