Минфин предложил ввести экспортные пошлины на алмазы

Министерство финансов готовит проект указа, по которому в России могут ввести экспортные пошлины на необработанные алмазы. Цель — поддержка отечественной гранильной отрасли, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Указ будет предусматривать механизм распределения алмазов среди огранщиков, уточнил господин Моисеев. «В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Алексея Моисеева, всего в России реализуется до 0,5 млн карат бриллиантов в год. Крупнейший производитель бриллиантов в стране — смоленский «Кристалл». Объемы его производства составляют около 200 тыс. карат в год. Основная часть идет на экспорт, добавил замминистра.

Более 90% алмазов в России добывает АЛРОСА. Компания оценила объем добычи в 2025 году в 29,7 млн карат. Это около трети мировой добычи, следует из заявления. В России уже действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%. Она была отменена в 2016 году.

