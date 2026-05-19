Минфин ожидает введения экспортных пошлин на алмазы в этом году

Минфин рассчитывает, что экспортные пошлины на алмазы введут в этом году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Более конкретные сроки он не назвал.

«Надеюсь, что в этом году»,— сказал господин Моисеев журналистам в ответ на вопрос о сроках введения пошлин (цитата по «РИА Новости»).

В январе стало известно о подготовке Минфином проекта указа об экспортных пошлинах на необработанные алмазы. Своей целью Минфин назвал поддержку отечественной гранильной отрасли. Сейчас 90% алмазов в мире обрабатывается в Индии, а в России — менее 5% добываемых камней. Министерство уточняло, что пошлины затронут не весь экспорт, а определенные весовые категории.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия на грани».