Лукашенко счел противодействие БПЛА одним из главных направлений развития армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке плана развития вооруженных сил на 2026–2030 годы. Господин Лукашенко назвал противодействие БПЛА одним из главных направлений развития армии.
По словам белорусского президента, обсуждение нужно выстраивать в деловом ключе и «без подвигов». «Повышение эффективности противовоздушной обороны, без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров — это одни из основных направлений»,— отметил он (цитата по БЕЛТА).
Александр Лукашенко призвал принимать «выверенные, взвешенные решения». Он считает, что белорусскому военно-промышленному комплексу «где-то надо пошевелиться». «Мы не можем ошибаться. У нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники... Надо иметь сильное оружие против беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы»,— добавил господин Лукашенко.
В мае президент Белоруссии говорил о продолжении подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. По его словам, для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. В том же месяце Россия и Белоруссия провели учения с отработкой применения ядерного оружия.
Подробности — в материале «Ъ» «Повторение — мать учений».
Заявление Александра Лукашенко о приоритетности противодействия БПЛА в развитии белорусской армии соотносится с общемировыми тенденциями и опытом последних лет. Разработка и совершенствование беспилотных летательных аппаратов, а также систем борьбы с ними, активно ведутся во многих странах. Например, министерство обороны Польши утвердило программу развития вооруженных сил до 2039 года, которая также включает разработку БПЛА и систем противодействия им. В Германии планируется создание воинских подразделений, вооруженных ударными БПЛА, к 2027 году.
В России активно внедряются автоматизированные системы защиты от беспилотников, в том числе турели с искусственным интеллектом, способные самостоятельно обнаруживать и поражать цели. Российский оборонный комплекс, включая госкорпорацию «Ростех» и концерн «Калашников», разрабатывает и производит средства радиоэлектронной борьбы и тактические опоры для защиты от дронов. Кроме того, в школах с сентября 2024 года в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будут изучать методы противодействия БПЛА противников.
В связи с угрозой атак БПЛА в российских регионах предпринимаются меры по усилению обороны критически важных объектов, как это произошло в Башкирии после атаки на «Газпром нефтехим Салават». Также создаются военизированные подразделения для защиты от беспилотников, например, в Самарской области. Требования к БПЛА быстро меняются, поэтому постоянно ведется разработка новых моделей и систем противодействия.
Значительное увеличение объемов поставок тактических БПЛА в российские войска, по словам министра обороны России Андрея Белоусова, положительно сказалось на ходе боевых действий, что подчеркивает растущую роль беспилотников в современных конфликтах.