Лукашенко счел противодействие БПЛА одним из главных направлений развития армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке плана развития вооруженных сил на 2026–2030 годы. Господин Лукашенко назвал противодействие БПЛА одним из главных направлений развития армии.

По словам белорусского президента, обсуждение нужно выстраивать в деловом ключе и «без подвигов». «Повышение эффективности противовоздушной обороны, без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров — это одни из основных направлений»,— отметил он (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко призвал принимать «выверенные, взвешенные решения». Он считает, что белорусскому военно-промышленному комплексу «где-то надо пошевелиться». «Мы не можем ошибаться. У нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники... Надо иметь сильное оружие против беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы»,— добавил господин Лукашенко.

В мае президент Белоруссии говорил о продолжении подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. По его словам, для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. В том же месяце Россия и Белоруссия провели учения с отработкой применения ядерного оружия.

Подробности — в материале «Ъ» «Повторение — мать учений».