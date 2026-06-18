В Запорожской области запретили продавать алкоголь в дни школьных выпускных
В Запорожской области ввели полный запрет на продажу алкоголя в дни школьных выпускных. Об этом написал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, запрет будет действовать 20 и 27 июня на территории Запорожской области. Запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи.
Исключением станут предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. За нарушение предусмотрен административный штраф, добавил господин Балицкий.
Ранее аналогичный запрет во время праздника выпускников ввели в Санкт-Петербурге. С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня купить алкоголь в магазинах и павильонах не получится. Исключение сделано для ресторанов, баров и кафе — они смогут работать в обычном режиме. Запрет коснется и Ростова-на-Дону. В конце июня и начале июля временно ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать в дни вручения аттестатов выпускникам школ.
Запрет на розничную продажу алкоголя в дни школьных выпускных является распространенной практикой в российских регионах. Это делается для обеспечения порядка и предотвращения алкоголизации молодежи. Например, аналогичные ограничения вводились или обсуждались в Самарской области, Перми, Воронежской области и Красноярском крае.
В Запорожской области подобные запреты вводились и ранее, приуроченные к другим праздникам помимо выпускных. Так, власти региона запрещали розничную продажу алкоголя в Международный день студентов, Всероссийский день трезвости, День защиты детей и День молодежи. Также ранее в Запорожской области уже действовал полный запрет на розничную продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, с 5 мая по 3 августа.
За нарушение таких запретов предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц они могут составлять 20–40 тыс. рублей, для юридических лиц — 100–300 тыс. рублей, с возможной конфискацией продукции.