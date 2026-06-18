В Запорожской области запретили продавать алкоголь в дни школьных выпускных

В Запорожской области ввели полный запрет на продажу алкоголя в дни школьных выпускных. Об этом написал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, запрет будет действовать 20 и 27 июня на территории Запорожской области. Запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи.

Исключением станут предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. За нарушение предусмотрен административный штраф, добавил господин Балицкий.

Ранее аналогичный запрет во время праздника выпускников ввели в Санкт-Петербурге. С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня купить алкоголь в магазинах и павильонах не получится. Исключение сделано для ресторанов, баров и кафе — они смогут работать в обычном режиме. Запрет коснется и Ростова-на-Дону. В конце июня и начале июля временно ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать в дни вручения аттестатов выпускникам школ.