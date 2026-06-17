В Петербурге запретят продажу алкоголя на время «Алых парусов»
Городские власти ввели временный запрет на розничную продажу спиртного в связи с праздником выпускников. С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня купить алкоголь в магазинах и павильонах не получится, сообщили в Смольном.
Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня
Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ
Исключение сделано для ресторанов, баров и кафе — они смогут работать в обычном режиме. Власти предупредили, что нарушителей привлекут к ответственности по закону.
Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Гвоздем программы станет вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с алыми парусами по Неве. Предпринимателям рекомендовали заранее подготовиться к ограничениям.