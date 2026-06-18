Болгария пообещала не допустить санкции против России во вред своей экономике

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что не допустит введения санкций против России, которые негативно отразятся на болгарской экономике. Он напомнил, что в свое время не допустил санкции против «Росатома», потому что они могли бы создать серьезные проблемы для атомной энергетики Болгарии.

По словам господина Радева, введенные Евросоюзом (ЕС) 20 пакетов ограничительных мер «никак не отразились на ходе войны». «Эта война давно вышла за пределы окопов, распространилась на экономику, энергетику, спорт, культуру, а сейчас хотят, чтобы она захватила и религию. Я считаю, что время крестовых походов закончилось»,— считает премьер (цитата по ТАСС).

Комментируя возможные санкции в отношении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Румен Радев пояснил, что патриарх является предстоятелем Русской православной церкви, которая близка к Болгарской православной церкви и другими восточно-православным церквям. «Меня не интересует патриарх Кирилл, меня интересуют миллионы людей, которые являются частью этой церкви»,— заверил он.

О том, что ЕС может включить патриарха в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал Euronews. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова выступила против. ЕС не раскрывает имена людей, которых планирует включить в санкционный список, пока все члены сообщества не определятся с кандидатами. Европа уже пыталась ввести санкции против главы РПЦ в 2022 году, но Венгрия под руководством тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана наложила вето на решение.