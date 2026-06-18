Болгария пообещала не допустить санкции против России во вред своей экономике
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что не допустит введения санкций против России, которые негативно отразятся на болгарской экономике. Он напомнил, что в свое время не допустил санкции против «Росатома», потому что они могли бы создать серьезные проблемы для атомной энергетики Болгарии.
По словам господина Радева, введенные Евросоюзом (ЕС) 20 пакетов ограничительных мер «никак не отразились на ходе войны». «Эта война давно вышла за пределы окопов, распространилась на экономику, энергетику, спорт, культуру, а сейчас хотят, чтобы она захватила и религию. Я считаю, что время крестовых походов закончилось»,— считает премьер (цитата по ТАСС).
Комментируя возможные санкции в отношении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Румен Радев пояснил, что патриарх является предстоятелем Русской православной церкви, которая близка к Болгарской православной церкви и другими восточно-православным церквям. «Меня не интересует патриарх Кирилл, меня интересуют миллионы людей, которые являются частью этой церкви»,— заверил он.
О том, что ЕС может включить патриарха в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал Euronews. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова выступила против. ЕС не раскрывает имена людей, которых планирует включить в санкционный список, пока все члены сообщества не определятся с кандидатами. Европа уже пыталась ввести санкции против главы РПЦ в 2022 году, но Венгрия под руководством тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана наложила вето на решение.
Заявление премьер-министра Болгарии Румена Радева о недопущении санкций против России, которые могут навредить болгарской экономике, перекликается с позицией других стран Евросоюза, в частности Венгрии. Венгрия также выступает против санкций, наносящих ущерб её экономике, и уже накладывала вето на решения ЕС, как это было с попыткой ввести санкции против патриарха Кирилла в 2022 году. Подобные действия стран-членов ЕС могут вызвать сложности с принятием новых пакетов санкций, так как для их одобрения требуется единогласие.
Ранее Болгария уже сталкивалась с экономическими последствиями западных санкций против России. Например, товарооборот между Россией и Болгарией в 2024 году снизился на 74% по сравнению с 2023 годом, что было связано с поддержкой Софией западных санкций и постепенным отказом от российских энергоресурсов. Это привело к тому, что Россия впервые не вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Болгарии.
Евросоюз продолжает разрабатывать новые пакеты санкций против России, включая потенциальные ограничения на энергетический и банковский секторы, а также меры противодействия обходу санкций через третьи страны. В то же время, некоторые страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия, неоднократно блокировали меры, направленные на ограничение поставок энергоресурсов из России, опасаясь за свою энергетическую безопасность. Это подчеркивает внутренние разногласия в ЕС по поводу санкционной политики.