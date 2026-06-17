Болгария не поддержала введение санкций ЕС против патриарха Кирилла

Болгария выступила против введения санкций Евросоюза в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявила министр иностранных дел республики Велислава Петрова-Чамова, передает радиостанция BNR. О том, что ЕС может включить патриарха в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал Euronews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению главы МИД Болгарии, санкции против патриарха Кирилла носили бы только символический характер и не принесли бы результатов. Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста отказалась комментировать содержание 21-го пакета санкций. «Мы ведем переговоры с государствами-членами и будем продолжать конструктивно работать с ними, надеясь принять этот пакет как можно скорее»,— сказала она.

Евросоюз не раскрывает имена людей, которых планирует включить в санкционный список, пока все члены сообщества не определятся с кандидатами. ЕС уже пытался ввести санкции против главы РПЦ в 2022 году, но Венгрия под руководством тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана наложила вето на решение.

Как сообщала глава европейской дипломатии Кая Каллас, 21-й пакет санкций против России будет включать более 30 компаний по производству БПЛА, новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний в третьих странах, всех россиян, участвовавших военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз и другие ограничения.