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Болгария не поддержала введение санкций ЕС против патриарха Кирилла

Болгария выступила против введения санкций Евросоюза в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявила министр иностранных дел республики Велислава Петрова-Чамова, передает радиостанция BNR. О том, что ЕС может включить патриарха в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал Euronews.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению главы МИД Болгарии, санкции против патриарха Кирилла носили бы только символический характер и не принесли бы результатов. Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста отказалась комментировать содержание 21-го пакета санкций. «Мы ведем переговоры с государствами-членами и будем продолжать конструктивно работать с ними, надеясь принять этот пакет как можно скорее»,— сказала она.

Что может войти в 21-й пакет ограничений Евросоюза

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Евросоюз не раскрывает имена людей, которых планирует включить в санкционный список, пока все члены сообщества не определятся с кандидатами. ЕС уже пытался ввести санкции против главы РПЦ в 2022 году, но Венгрия под руководством тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана наложила вето на решение.

Как сообщала глава европейской дипломатии Кая Каллас, 21-й пакет санкций против России будет включать более 30 компаний по производству БПЛА, новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний в третьих странах, всех россиян, участвовавших военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз и другие ограничения.

Фотогалерея

«Идеалом нашего народа была святость»

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Во время Пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, 2022 год

Во время Пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1965 году Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1970 году с отличием, став кандидатом богословия

В 1965 году Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1970 году с отличием, став кандидатом богословия

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом. Принял имя Кирилл. В 1971-м был возведен в сан архимандрита

3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом. Принял имя Кирилл. В 1971-м был возведен в сан архимандрита

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

С 1971 по 1974 год был представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. В 1974-1984 годах Кирилл занимал пост ректора Ленинградской духовной академии и семинарии, а также был доцентом кафедры патрологии

С 1971 по 1974 год был представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. В 1974-1984 годах Кирилл занимал пост ректора Ленинградской духовной академии и семинарии, а также был доцентом кафедры патрологии

Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

В 1976 году Кирилл был рукоположен в епископа Выборгского. В следующем году его возвели в сан архиепископа. В 1984-1988 годах Кирилл был архиепископом Смоленским и Вяземским. В 1986 году он начал управлять приходами в Калининградской области. В 1988 году Кирилл стал архиепископом Смоленским и Калининградским. В 1991 году был возведен в сан митрополита

В 1976 году Кирилл был рукоположен в епископа Выборгского. В следующем году его возвели в сан архиепископа. В 1984-1988 годах Кирилл был архиепископом Смоленским и Вяземским. В 1986 году он начал управлять приходами в Калининградской области. В 1988 году Кирилл стал архиепископом Смоленским и Калининградским. В 1991 году был возведен в сан митрополита

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С ноября 1989 по январь 2009 года он занимал пост председателя Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 года — Отдел внешних церковных связей) Московского патриархата. С декабря 2008 по январь 2009 года после смерти патриарха Алексия II митрополит Кирилл временно исполнял обязанности главы Русской православной церкви &lt;BR>На фото: митрополит Кирилл проводит Божественную литургию и панихиду у гроба патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в храме Христа Спасителя, 2008 год

С ноября 1989 по январь 2009 года он занимал пост председателя Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 года — Отдел внешних церковных связей) Московского патриархата. С декабря 2008 по январь 2009 года после смерти патриарха Алексия II митрополит Кирилл временно исполнял обязанности главы Русской православной церкви
На фото: митрополит Кирилл проводит Божественную литургию и панихиду у гроба патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в храме Христа Спасителя, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

27 января 2009 года поместным собором РПЦ Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси

27 января 2009 года поместным собором РПЦ Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С начальником Следственного комитета при МВД РФ Алексеем Аничиным (слева) на церемонии передачи РПЦ ценностей, похищенных из церквей и монастырей России, 2009 год

С начальником Следственного комитета при МВД РФ Алексеем Аничиным (слева) на церемонии передачи РПЦ ценностей, похищенных из церквей и монастырей России, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, зампред правительства Александр Жуков, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, управляющий делами президента Владимир Кожин и глава Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачев в храме Христа Спасителя на церемонии проводов сборной России на зимние Олимпийские игры в Ванкувере, 2010 год

Слева направо: министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, зампред правительства Александр Жуков, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, управляющий делами президента Владимир Кожин и глава Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачев в храме Христа Спасителя на церемонии проводов сборной России на зимние Олимпийские игры в Ванкувере, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Украины Виктором Януковичем и митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (слева), 2010 год

С президентом Украины Виктором Януковичем и митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (слева), 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

С католикосом всех армян Гарегином II (справа) во время торжественного освящения кафедрального собора и открытия храмового комплекса Армянской апостольской церкви в Москве, 2013 год

С католикосом всех армян Гарегином II (справа) во время торжественного освящения кафедрального собора и открытия храмового комплекса Армянской апостольской церкви в Москве, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На острове Ватерлоо в Антарктиде, где патриарх Кирилл совершил молебен и заупокойную литию о погибших полярниках, 2016 год

На острове Ватерлоо в Антарктиде, где патриарх Кирилл совершил молебен и заупокойную литию о погибших полярниках, 2016 год

Фото: Игорь Палкин, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«То, что сегодня проповедует современная цивилизация, — это совершенно безбожная идея, я бы сказал, сатанинская идея. А где зло, там гибель. Люди этого не понимают, смотрят на красивые обложки журналов, там все такие красивые, реклама — голову кружит. На самом деле это просто фантик, обертка. А что внутри? Внутри может быть самое страшное»

«То, что сегодня проповедует современная цивилизация, — это совершенно безбожная идея, я бы сказал, сатанинская идея. А где зло, там гибель. Люди этого не понимают, смотрят на красивые обложки журналов, там все такие красивые, реклама — голову кружит. На самом деле это просто фантик, обертка. А что внутри? Внутри может быть самое страшное»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Во время Международного православного студенческого форума на ВДНХ, 2016 год

Во время Международного православного студенческого форума на ВДНХ, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С вдовой первого президента России Бориса Ельцина Наиной и президентом Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, 2017 год

С вдовой первого президента России Бориса Ельцина Наиной и президентом Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева), президент Владимир Путин (третий слева), председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (третий справа) и глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев (справа) на открытии выставки «Россия, устремленная в будущее», 2017 год

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева), президент Владимир Путин (третий слева), председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (третий справа) и глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев (справа) на открытии выставки «Россия, устремленная в будущее», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко на открытии Рождественских парламентских встреч, 2018 год

С председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко на открытии Рождественских парламентских встреч, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах президента России, 2018 год

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах президента России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На международном православном молодежном форуме на ВДНХ, 2018 год

На международном православном молодежном форуме на ВДНХ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С президентом Владимиром Путиным на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, 2019 год

С президентом Владимиром Путиным на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Если человек покупает &quot;Майбах&quot; за 580 тыс., а потом для полного счастья заказывает дорогой тюнинг этого автомобиля, золотом и бриллиантами на кожаных сиденьях выписывает свои инициалы, то мы просто должны помочь такому человеку отдать часть своих денег бедным людям»

«Если человек покупает "Майбах" за 580 тыс., а потом для полного счастья заказывает дорогой тюнинг этого автомобиля, золотом и бриллиантами на кожаных сиденьях выписывает свои инициалы, то мы просто должны помочь такому человеку отдать часть своих денег бедным людям»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

«На смену христианской нравственности идет гедонистический культ, в жертву которому приносится и семейная верность, и жизнь нерожденных младенцев, и сама природа человека»

«На смену христианской нравственности идет гедонистический культ, в жертву которому приносится и семейная верность, и жизнь нерожденных младенцев, и сама природа человека»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Христианская вера требует от нас ответа всей своей жизнью. И главным содержанием этого ответа являются добрые дела, способность сопереживать другим, неравнодушие и отзывчивость, умение прощать обиды и готовность протянуть руку помощи ближним, оказавшимся в трудных обстоятельствах»

«Христианская вера требует от нас ответа всей своей жизнью. И главным содержанием этого ответа являются добрые дела, способность сопереживать другим, неравнодушие и отзывчивость, умение прощать обиды и готовность протянуть руку помощи ближним, оказавшимся в трудных обстоятельствах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в концертном зале «Зарядье», 2023 год

На церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в концертном зале «Зарядье», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Христианство — это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную энергию. Оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает грандиозную перспективу»

«Христианство — это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную энергию. Оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает грандиозную перспективу»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Кирилл во время молебна в Благовещенском соборе Кремля в честь инаугурации президента Владимира Путина (справа), 2024 год

Патриарх Кирилл во время молебна в Благовещенском соборе Кремля в честь инаугурации президента Владимира Путина (справа), 2024 год

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время богослужения в честь возвращения иконы «Троица» Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре, 2024 год

Во время богослужения в честь возвращения иконы «Троица» Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, заместитель руководителя Западно-Российского союза церкви христиан-адвентистов Седьмого дня Олег Гончаров, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, главный раввин России Берл Лазар, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства, 2024 год

Слева направо: председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, заместитель руководителя Западно-Российского союза церкви христиан-адвентистов Седьмого дня Олег Гончаров, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, главный раввин России Берл Лазар, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во время Рождественских парламентских встреч, 2025 год

Со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во время Рождественских парламентских встреч, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии прощания со своим духовником схиархимандритом Илиёй в мужском монастыре Оптина пустынь, 2025 год

На церемонии прощания со своим духовником схиархимандритом Илиёй в мужском монастыре Оптина пустынь, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С главой Русского общественного фонда Александра Солженицына Натальей Солженицыной на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2025 год

С главой Русского общественного фонда Александра Солженицына Натальей Солженицыной на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Идеалом нашего народа была святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто достигал святости, кто реализовывал этот общенациональный идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди»

«Идеалом нашего народа была святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто достигал святости, кто реализовывал этот общенациональный идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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Во время Пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1965 году Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1970 году с отличием, став кандидатом богословия

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом. Принял имя Кирилл. В 1971-м был возведен в сан архимандрита

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

С 1971 по 1974 год был представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. В 1974-1984 годах Кирилл занимал пост ректора Ленинградской духовной академии и семинарии, а также был доцентом кафедры патрологии

Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

В 1976 году Кирилл был рукоположен в епископа Выборгского. В следующем году его возвели в сан архиепископа. В 1984-1988 годах Кирилл был архиепископом Смоленским и Вяземским. В 1986 году он начал управлять приходами в Калининградской области. В 1988 году Кирилл стал архиепископом Смоленским и Калининградским. В 1991 году был возведен в сан митрополита

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С ноября 1989 по январь 2009 года он занимал пост председателя Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 года — Отдел внешних церковных связей) Московского патриархата. С декабря 2008 по январь 2009 года после смерти патриарха Алексия II митрополит Кирилл временно исполнял обязанности главы Русской православной церкви
На фото: митрополит Кирилл проводит Божественную литургию и панихиду у гроба патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в храме Христа Спасителя, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

27 января 2009 года поместным собором РПЦ Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С начальником Следственного комитета при МВД РФ Алексеем Аничиным (слева) на церемонии передачи РПЦ ценностей, похищенных из церквей и монастырей России, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, зампред правительства Александр Жуков, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, управляющий делами президента Владимир Кожин и глава Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачев в храме Христа Спасителя на церемонии проводов сборной России на зимние Олимпийские игры в Ванкувере, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Украины Виктором Януковичем и митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (слева), 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

С католикосом всех армян Гарегином II (справа) во время торжественного освящения кафедрального собора и открытия храмового комплекса Армянской апостольской церкви в Москве, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На острове Ватерлоо в Антарктиде, где патриарх Кирилл совершил молебен и заупокойную литию о погибших полярниках, 2016 год

Фото: Игорь Палкин, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«То, что сегодня проповедует современная цивилизация, — это совершенно безбожная идея, я бы сказал, сатанинская идея. А где зло, там гибель. Люди этого не понимают, смотрят на красивые обложки журналов, там все такие красивые, реклама — голову кружит. На самом деле это просто фантик, обертка. А что внутри? Внутри может быть самое страшное»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Во время Международного православного студенческого форума на ВДНХ, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С вдовой первого президента России Бориса Ельцина Наиной и президентом Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева), президент Владимир Путин (третий слева), председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (третий справа) и глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев (справа) на открытии выставки «Россия, устремленная в будущее», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко на открытии Рождественских парламентских встреч, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах президента России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На международном православном молодежном форуме на ВДНХ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С президентом Владимиром Путиным на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Если человек покупает "Майбах" за 580 тыс., а потом для полного счастья заказывает дорогой тюнинг этого автомобиля, золотом и бриллиантами на кожаных сиденьях выписывает свои инициалы, то мы просто должны помочь такому человеку отдать часть своих денег бедным людям»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

«На смену христианской нравственности идет гедонистический культ, в жертву которому приносится и семейная верность, и жизнь нерожденных младенцев, и сама природа человека»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Христианская вера требует от нас ответа всей своей жизнью. И главным содержанием этого ответа являются добрые дела, способность сопереживать другим, неравнодушие и отзывчивость, умение прощать обиды и готовность протянуть руку помощи ближним, оказавшимся в трудных обстоятельствах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в концертном зале «Зарядье», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Христианство — это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную энергию. Оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает грандиозную перспективу»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Кирилл во время молебна в Благовещенском соборе Кремля в честь инаугурации президента Владимира Путина (справа), 2024 год

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время богослужения в честь возвращения иконы «Троица» Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, заместитель руководителя Западно-Российского союза церкви христиан-адвентистов Седьмого дня Олег Гончаров, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, главный раввин России Берл Лазар, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во время Рождественских парламентских встреч, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии прощания со своим духовником схиархимандритом Илиёй в мужском монастыре Оптина пустынь, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С главой Русского общественного фонда Александра Солженицына Натальей Солженицыной на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Идеалом нашего народа была святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто достигал святости, кто реализовывал этот общенациональный идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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