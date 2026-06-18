Матвиенко заявила о росте числа студенческих семей вдвое
За последний год число студенческих семей в России выросло вдвое и превысило 60 тыс. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, молодежь избавляется от «устаревших, ложных стереотипов» о том, что получение образования «якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей».
«Только за последний год количество студенческих семей в России увеличилось в два раза. Сегодня их уже более 60 тыс. Из них более 30 тыс. — это уже семьи с детьми»,— сказала госпожа Матвиенко на пленарном заседании II Всероссийского фестиваля студенческих семей. Она добавила, что тема студенческих семей приобрела в России «общенациональное значение».
Глава Совфеда отметила, что студенты учитывают все плюсы раннего рождения детей. «Чем раньше создается семья, тем больше шансов, что она станет многодетной. А многодетная семья сегодня становится синонимом, я бы сказала, жизненного успеха и уважения в обществе»,— заключила она.
Вице-премьер Татьяна Голикова также привела статистику по количеству многодетных семей — за последние семь лет оно увеличилось в 1,5 раза и достигло 2,9 млн. Президент России Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из основных задач правительства. В декабре 2025 года Владимир Путин перечислил пять регионов с наилучшей статистикой по готовности жителей к рождению ребенка. В него вошли Херсонская и Запорожская области, республики Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария.
Увеличение числа студенческих семей и внимание к ним со стороны властей являются частью более широкой государственной демографической политики. Единое правовое понятие «студенческая семья» было закреплено законодательно, чтобы дать импульс развитию мер поддержки таких семей, включая супругов до 35 лет, обучающихся в вузах и колледжах, а также одиноких студентов с детьми. Это решение направлено на улучшение демографической ситуации в стране, где власти стремятся мотивировать молодежь вступать в брак и рожать детей раньше.
В рамках этой политики уже действуют и планируются различные меры поддержки. Например, Минобрнауки разрабатывает рекомендации для вузов по созданию благоприятных условий для студенток, родивших ребенка во время учебы, включая перевод на бюджет, выплаты при рождении и заключении брака, а также семейные комнаты в общежитиях. Правительство также планирует в 2026 году ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для регионов с низким уровнем рождаемости. Власти стремятся повысить интерес к родительству среди студентов и обеспечить условия для совмещения учебы и воспитания детей, поскольку традиционно университеты имели «холостяцкую модель».
Однако эксперты отмечают, что объемы помощи студенческим семьям сильно зависят от конкретного вуза и региона. В некоторых субъектах федерации меры поддержки студенческих и молодых семей ограничены или отсутствуют вовсе. Это подчеркивает необходимость анализа и унификации законодательства для обеспечения системной поддержки по всей стране. Государство, поддерживая многодетность, стремится изменить общественные установки, делая многодетную семью «новой нормой» и синонимом жизненного успеха, хотя опросы показывают, что многие россияне в «идеальных условиях» хотели бы иметь до трех детей, а многодетная семья воспринимается как трудно реализуемая модель. Несмотря на это, число многодетных семей в России растет, и государство продолжает расширять меры их поддержки.