Матвиенко заявила о росте числа студенческих семей вдвое

За последний год число студенческих семей в России выросло вдвое и превысило 60 тыс. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, молодежь избавляется от «устаревших, ложных стереотипов» о том, что получение образования «якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей».

«Только за последний год количество студенческих семей в России увеличилось в два раза. Сегодня их уже более 60 тыс. Из них более 30 тыс. — это уже семьи с детьми»,— сказала госпожа Матвиенко на пленарном заседании II Всероссийского фестиваля студенческих семей. Она добавила, что тема студенческих семей приобрела в России «общенациональное значение».

Глава Совфеда отметила, что студенты учитывают все плюсы раннего рождения детей. «Чем раньше создается семья, тем больше шансов, что она станет многодетной. А многодетная семья сегодня становится синонимом, я бы сказала, жизненного успеха и уважения в обществе»,— заключила она.

Вице-премьер Татьяна Голикова также привела статистику по количеству многодетных семей — за последние семь лет оно увеличилось в 1,5 раза и достигло 2,9 млн. Президент России Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из основных задач правительства. В декабре 2025 года Владимир Путин перечислил пять регионов с наилучшей статистикой по готовности жителей к рождению ребенка. В него вошли Херсонская и Запорожская области, республики Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария.