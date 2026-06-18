Голикова заявила о росте числа многодетных семей в 1,5 раза за семь лет

В России за последние семь лет количество многодетных семей увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в приветственной стенограмме к участникам форума «Многодетная Россия».

«С 2019 года их количество в России выросло в 1,5 раза. Сегодня у нас в стране почти 2,9 млн многодетных семей, в которых воспитываются порядка 9,5 млн детей», — отметила госпожа Голикова.

Она уточнила, что в России сейчас живет почти 2,9 млн многодетных семей, в которых растут около 9,5 млн детей. По словам вице-премьера, теперь по указу президента статус многодетных стал единым для всей страны.