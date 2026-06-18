В Приангарье создали оперштаб по обеспечению топливом

В Иркутской области сформирован оперативный штаб по вопросам топливообеспечения. Решение о его создании было принято по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергеем Пузыревским, сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В состав штаба вошли представители регионального управления ФАС, профильных министерств и ведомств, независимые операторы топливного рынка и операторы, входящие в вертикально интегрированные компании. Иркутский вице-премьер Александр Анчугин, возглавивший штаб, заявил, что сейчас проводится мониторинг цен на автозаправочных станциях, а также оценка необходимого для их работы топлива. «Результаты работы регионального штаба направим в федеральный штаб для того, чтобы регион был обеспечен топливными ресурсами в необходимом объеме»,— добавил он.

Как писал «Ъ-Сибирь», 17 июня сеть АЗС «Крайснефть» в Иркутской области ввела временный запрет на отпуск топлива в канистры и другие емкости. Руководство сети также сообщило о возможных перебоях с поставками отдельных видов топлива на ряд станций в связи с ограничением продаж топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Александра Стрелкова