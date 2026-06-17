Сеть АЗС в Иркутской области временно запретила отпуск топлива в канистры

Частная сеть автозаправочных станций «Крайснефть» из Иркутской области ввела временный запрет на отпуск топлива в канистры и другие емкости. Также руководство сети предупредило о возможных перебоях с поставками отдельных видов топлива на некоторых автозаправочных станциях. Решение принято в связи с ограничением продаж топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, объяснили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Данные меры вводятся, поскольку мы обязаны обеспечить бесперебойную поставку топлива для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам», — прокомментировала сеть АЗС в ВК.

Сеть «Крайснефть» управляет 41 АЗС, расположенными на ключевых транспортных и туристических маршрутах Иркутской области, включая направления к озеру Байкал.

Ранее стало известно о приостановке продажи топлива на АЗС «Элке авто» в Томской области. В Красноярском крае вблизи населенного пункта Назарово сеть АЗС «Татнефть» ввела лимит на отпуск АИ-95 — не более 30 л в одни руки.

Лолита Белова