Чемпион НБА «Нью-Йорк Никс» посетит Белый дом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» принял приглашение посетить Белый дом. Об этом в интервью радиостанции WFAN рассказал владелец клуба Джеймс Долан.

В финальном раунде «Нью-Йорк» со счетом 4:1 в серии обыграл «Сан-Антонио Сперс» и впервые с 1973 года стал чемпионом лиги. Самым ценным игроком play-off был признан разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон.

«Мы получили приглашение из Белого дома, и мы его приняли. Нам еще предстоит уточнить детали, но да, мы посетим Белый дом. Ранее я пригласил президента посетить наш матч, он мой друг, я знаю его 30 лет, и я очень горжусь тем, что смогу привезти команду в Белый дом»,— сказал Джеймс Долан. Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии, который прошел в Нью-Йорке. Во время исполнения национального гимна болельщики освистали главу государства, когда его показали на медиакубе.

«Нью-Йорк» станет первой командой НБА, посетившей Белый дом во время президентства Трампа. Чемпионы «Голден Стейт Уорриорс» (2017, 2018) и «Торонто Рэпторс» (2019) не проводили традиционные встречи с президентом США из-за несогласия с его политикой. В 2020 году «Лос-Анджелес Лейкерс» отказался от визита, сославшись на коронавирусные ограничения. Чемпион 2025 года «Оклахома-Сити Тандер» не посетил Белый дом из-за высокой занятости.

Подробнее о чемпионстве «Нью-Йорка» — в материале «Ъ» «Есть только ''Никс'' между прошлым и будущим».

Таисия Орлова