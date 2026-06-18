Чемпион НБА «Нью-Йорк Никс» посетит Белый дом
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» принял приглашение посетить Белый дом. Об этом в интервью радиостанции WFAN рассказал владелец клуба Джеймс Долан.
В финальном раунде «Нью-Йорк» со счетом 4:1 в серии обыграл «Сан-Антонио Сперс» и впервые с 1973 года стал чемпионом лиги. Самым ценным игроком play-off был признан разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон.
«Мы получили приглашение из Белого дома, и мы его приняли. Нам еще предстоит уточнить детали, но да, мы посетим Белый дом. Ранее я пригласил президента посетить наш матч, он мой друг, я знаю его 30 лет, и я очень горжусь тем, что смогу привезти команду в Белый дом»,— сказал Джеймс Долан. Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии, который прошел в Нью-Йорке. Во время исполнения национального гимна болельщики освистали главу государства, когда его показали на медиакубе.
«Нью-Йорк» станет первой командой НБА, посетившей Белый дом во время президентства Трампа. Чемпионы «Голден Стейт Уорриорс» (2017, 2018) и «Торонто Рэпторс» (2019) не проводили традиционные встречи с президентом США из-за несогласия с его политикой. В 2020 году «Лос-Анджелес Лейкерс» отказался от визита, сославшись на коронавирусные ограничения. Чемпион 2025 года «Оклахома-Сити Тандер» не посетил Белый дом из-за высокой занятости.
Подробнее о чемпионстве «Нью-Йорка» — в материале «Ъ» «Есть только ''Никс'' между прошлым и будущим».
Впервые с 1973 года «Нью-Йорк Никс» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Сперс» со счетом 4:1. Это было долгожданное событие для клуба, который до этого момента не добирался до вершины больше полувека. Способность команды выходить из почти безнадежных ситуаций стала одной из её выдающихся черт в этом сезоне, например, в каждом матче финала «Нью-Йорк» позволял сопернику оторваться как минимум на десять очков в стартовой четверти, но все же одержал победу в серии.
Эта победа «Нью-Йорка» оказалась особенной еще и потому, что американский баскетбольный мир проявлял к финалу необычайно высокий интерес. Американские спортивные медиаресурсы освещали его куда полнее, чем чемпионат мира по футболу, а рейтинги показывают, что финал 2026 года смотрели как ни один другой финал в XXI веке. Ранее, в 2025 году, «Нью-Йорк Никс» также впервые в XXI веке выиграл Кубок НБА — внутрисезонный турнир, в котором участвуют все 30 команд лиги.