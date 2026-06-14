Есть только «Никс» между прошлым и будущим

Завершившийся в ночь на воскресенье play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сделал чемпионом «Нью-Йорк Никс» — команду, которая до вершины не добиралась больше полувека, с 1973 года. Самой выдающейся ее чертой стало, пожалуй, умение выкручиваться из почти безвыходных ситуаций. Она оказывалась позади в каждом матче финала против «Сан-Антонио Сперс», но одержала победу — 4:1 в серии — и осчастливила горячо за нее болевший в последние недели мегаполис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke / AP, AP Фото: Geoff Burke / AP, AP

О том, что это был очень особенный финал НБА, говорит много разных деталей. Американские спортивные медиаресурсы освещали его куда полнее, чем событие глобальное — чемпионат мира по футболу. Американцы смотрели его так, как не смотрели, похоже, ни один финал в XXI веке (данных по пятому матчу еще нет, но уже опубликованные рейтинги на это намекают). Особенным он стал и по чисто спортивным причинам.

Есть у чемпиона, «Нью-Йорк Никс», как минимум одна выдающаяся черта — способность выживать, выпутываться из любых, даже кажущихся с виду тупиковыми ситуаций. Это качество, приобретенное еще при прошлом тренере Томе Тибодо и не утраченное после его отставки и назначения Майка Брауна, хорошо иллюстрирует статистика. В каждом из пяти матчей финала «Нью-Йорк» позволял сопернику, «Сан-Антонио Сперс», оторваться как минимум на десять очков в стартовой четверти. Но «Сан-Антонио» победил только раз. Вот и в середине четвертой игры «Сперс» вели «плюс 29». За девять минут до конца того матча они вели «плюс 20». И все равно не смогли добиться победы. В самой концовке никто не справился с подключением Оу Джи Ануноби. За 1,2 секунды до сирены британец переправил мяч в корзину, подарив момент, который еще целую вечность будут крутить в нарезках ярчайших эпизодов НБА. Это попадание закрепило за «Никс» рекорд НБА (такой огромный дефицит прежде в финалах не отыгрывал никто).

А есть ведь и статистика, говорящая о том, что такие чудесные возвращения — не просто счастливые случаи. За последние два play-off «Нью-Йорк» восемь раз оказывался в ситуации, когда уступал минимум два десятка очков.

Он выиграл пять таких матчей, то есть больше половины. Остальные команды НБА, попавшие за этот промежуток в аналогичное положение, добились успеха лишь в 4 матчах из 75. Или вот еще — совсем безумные цифры. В баскетболе преимущество в 20 очков в заключительной четверти — из тех, что нивелировать практически невозможно. История play-off НБА знает 750 неудачных попыток и всего 5 удачных. «Никс» осилили эту тяжелую дорогу дважды за последние три недели (также они вернулись «с минус 22» в финале Восточной конференции против «Кливленд Кавальерс»).

Хорошо бы еще напомнить, что «Сан-Антонио» считался фаворитом финала. Да, команда неопытная, в play-off в нынешнем составе пробилась впервые. Но как уверенно она расправилась с прошлогодним чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». А какой козырь «Сперс» дает Виктор Вембаньяма — феноменальный «большой», обладающий уникальной для своих габаритов (рост — 223 см, размах рук — 243 см) пластикой, видением площадки, трехочковым броском. Как с ним справиться?

Справиться удалось.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон не боялся бросать через лидера соперника, несмотря на разницу в росте в 35 см,— находил пространство, попадал. Оу Джи Ануноби не боялся лезть на Вембаньяму в «краске», хотя уступал ему в росте более 20 см,— и тоже переигрывал гиганта.

А сколько пользы приносили другие баскетболисты стартовой пятерки — неутомимые Джош Харт и Микал Бриджес, десять лет назад вместе с Брансоном приносившие главный в студенческом спорте титул Университету Виллановы.

Самым ценным игроком play-off стал все-таки Брансон. В финале разыгрывающий набирал в среднем 32,6 очка. В заключительной пятой встрече, в которой «Нью-Йорк» буксовал и набрал всего 94 очка, он собрал вообще 45. И этот, пятый, матч ведь тоже был взят вопреки: на излете третьей четверти «Никс» «летели» минус 15.

А деталь особенно, может быть, трогательная — одержимость этой командой целого мегаполиса. Нью-Йорк в разных пропорциях делится на болельщиков «Джайентс» и «Джетс» (американский футбол), бейсбольных «Янкиз» и «Метс», хоккейных «Рейнджерс» и «Айлендерс». Но в том, что касается баскетбола, он практически единодушен (хотя и здесь команды две — есть еще «Бруклин Нетс»).

Финальная серия, писала The New York Times, захватила город настолько, что вечер каждого матча ощущался на Таймс-сквер как новогодняя ночь. На улицы высыпали тысячи людей. После победы «Никс» они «толпами стекались к пожарным лестницам, забирались на деревья, строительные леса и фонарные столбы», бесновались под Фрэнка Синатру. Еще бы… Последний титул объединяющей Нью-Йорк команды был завоеван в 1973 году. По меркам НБА — древность, времена еще до введения трехочковых бросков.

Роман Левищев