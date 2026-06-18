В США приговорили к пожизненному сроку серийного убийцу женщин

Окружной суд Саффолка (штат Нью-Йорк) приговорил к пожизненному заключению без права на помилование бывшего архитектора Рекса Хойермана за убийство восьми женщин. Об этом сообщают СМИ, включая CNN и BBC. Он совершал убийства на Лонг-Айленде с 1993 по 2010 год. Его связывают с еще несколькими убийствами, но по ним следствию не удалось доказать вину.

Первый труп нашли в 2010 году на пляже Гилго-Бич на Лонг-Айленде. Потом на этом и соседних пляжах обнаружили еще, по разным данным, от 11 до 20 трупов. Большинство убитых — проститутки с сайтов знакомств. Преступника, который стал известен как «серийный убийца с Лонг-Айленда», не могли найти больше десяти лет.

Только в июле 2023 года полиция арестовала по подозрению в убийствах архитектора Рекса Хойермана. В апреле текущего года он признался в восьми эпизодах. Тогда он рассказал, что договаривался с женщинами о свидании, а встретившись, душил их и бросал трупы на пляжах Лонг-Айленда.

О том, как ловили Хойермана — в материале «С помощью профайлинга и огрызка пиццы».

Яна Рождественская