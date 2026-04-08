Архитектор Рекс Хойерман признался в убийстве восьми женщин на Лонг-Айленде

Бывший архитектор Рекс Хойерман на заседании окружного суда Саффолка (штат Нью-Йорк) признался в убийстве восьми женщин. Об этом сообщают NBC, The New York Times и другие СМИ. Хойерман рассказал, что договаривался с женщинами о встрече, используя для этого одноразовые телефоны, а встретившись, душил их и бросал трупы на пляжах Лонг-Айленда. Бывший архитектор совершал убийства на протяжении двух десятилетий — эти женщины пропали в период с 1993 по 2010 год.

Рекс Хойерман (пятый слева)

Фото: James Carbone / Pool / Reuters Рекс Хойерман (пятый слева)

Приговор Хойерману будет вынесен 17 июня. Ожидается, что ему будет назначено несколько пожизненных заключений без права на помилование.

В 2010 году на пляже Гилго-Бич на Лонг-Айленде нашли первый труп. Впоследствии на этом же и соседних пляжах обнаружили еще, по разным данным, от 11 до 20 трупов, большинство из которых принадлежало проституткам с сайтов знакомств. Преступника, который стал известен как лонг-айлендский серийный убийца, не могли найти больше десяти лет.

Только в июле 2023 года полиция арестовала по подозрению в этих убийствах архитектора Рекса Хойермана. К моменту сегодняшнего заседания ему были предъявлены обвинения в убийстве семи женщин, в дополнение к этому он признался в убийстве еще одной женщины.

Яна Рождественская