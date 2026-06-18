МИД России поприветствовал договоренности между США и Ираном

Россия приветствует достижение договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий. Об этом заявила пресс-служба российского МИДа. В ведомстве отметили, что Вашингтон и Тегеран продемонстрировали настрой на соблюдение условий подписанного меморандума.

«Отдаем должное энергичным и результативным усилиям пакистанских и катарских посредников с целью разрешения имеющихся противоречий переговорным путем... Рассчитываем, что установление мира будет способствовать восстановлению доверия в отношениях между государствами по обе стороны Персидского залива»,— отмечается в заявлении министерства.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и других вопросах. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что очной церемонии подписания сделки не будет, поскольку стороны уже сделали это дистанционно. По словам американского президента Дональда Трампа, войска США останутся в Персидском заливе «на некоторое время».