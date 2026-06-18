Трамп: войска США останутся в Персидском заливе на какое-то время
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся в Персидском заливе «на некоторое время» после заключения соглашения с Ираном.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
По словам американского президента, на какой именно срок военнослужащие останутся в регионе — неизвестно. «Вероятно, на какое-то время. Это хорошее место для отдыха. …Я бы сказал, на некоторое время. Посмотрим, как все сложится»,— сказал он (цитата по CNN).
Сегодня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о подписании США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам.
Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».
Соглашение о прекращении конфликта между США и Ираном, частью которого является упомянутый меморандум, возвращает статус-кво, существовавший до начала боевых действий. Эксперты и мировые СМИ отмечают, что, хотя администрация Дональда Трампа представляет это как свою победу, фактически условия сделки близки к соглашению по иранской ядерной программе 2015 года, которое Трамп ранее критиковал и из которого вывел США. Тогда, как и сейчас, Иран заявляет об отсутствии цели создать ядерное оружие, а вопрос обогащенного урана, который Трамп требовал передать США, вероятно, останется нерешенным или будет рассматриваться позднее.
Заключение меморандума и связанное с ним возобновление движения через Ормузский пролив сопровождалось скепсисом, в том числе со стороны Израиля, обеспокоенного экономическими стимулами для Ирана. По оценкам израильского разведсообщества, Тегеран может использовать 60-дневный период переговоров для восстановления финансовых ресурсов за счет экспорта нефти, продолжая при этом работу над ядерным оружием. Важно отметить, что ключевые союзники США в регионе — монархии Персидского залива — ранее призывали американскую администрацию не спешить с ударами по Ирану, опасаясь эскалации и заявляя, что «если вы нанесете удар по Ирану, мы все за это заплатим».