Трамп: войска США останутся в Персидском заливе на какое-то время

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся в Персидском заливе «на некоторое время» после заключения соглашения с Ираном.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам американского президента, на какой именно срок военнослужащие останутся в регионе — неизвестно. «Вероятно, на какое-то время. Это хорошее место для отдыха. …Я бы сказал, на некоторое время. Посмотрим, как все сложится»,— сказал он (цитата по CNN).

Сегодня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о подписании США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».