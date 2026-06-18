Контейнерные площадки в Воронеже взяли на особый контроль в Минприроды РФ

Воронежская область входит в число наиболее проблемных регионов в части чистоты контейнерных площадок и жалоб от жителей по этому вопросу. Первый замглавы Минприроды РФ Джамбулат Хатуов взял вопрос на особый контроль и поручил «Российскому экологическому оператору» (РЭО) запросить у регионов и проанализировать договоры на вывоз не относящихся к ТКО отходов, а также уборку несанкционированных свалок. Об этом сообщается на сайте РЭО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Хатуов подчеркнул, что подход к ликвидации «навалов» и содержанию контейнерных площадок должен быть пересмотрен, а региональные власти обязаны обеспечить хозяйственный и системный контроль за их состоянием.

«Картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы. Ситуацию берем на особый контроль. Совместно с регионами в ручном режиме разберем причины, определим необходимые меры и будем контролировать их реализацию»,— заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в министерстве ЖКХ Воронежской области под председательством главы ведомства прошло заседание, посвященное работе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экотехнологии». Поводом стали систематические жалобы жителей на невывоз мусора в Воронеже и ряде районов области. По итогам комиссии компанию пока не лишили статуса регоператора — ей дали один месяц на нормализацию ситуации.

«Ъ» также пишет, что Джамбулат Хатуов, сменивший в должности находящегося в розыске и заочно арестованного Дениса Буцаева, намерен взяться за решение накопленных в отрасли проблем. Пока в ручном режиме регулятор обещает побороться за чистоту контейнерных площадок во дворах домов — согласно опросам, это наиболее чувствительная для населения часть системы обращения с ТКО. В целом же задачи, которые предстоит решать новому куратору сферы, масштабнее — от строительства инфраструктуры до настройки механизмов управления отходами. Эксперты отмечают необходимость системных решений в отрасли.

Подробнее — в сегодняшнем материале «Ъ» «Минприроды взялось за лопату»

Денис Данилов