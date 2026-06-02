«Экотехнологиям» дали месяц на исправление ситуации с мусором в Воронеже

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области под председательством главы ведомства прошло заседание, посвященное работе регоператора по обращению с ТКО ООО «Экотехнологии». Поводом стали систематические жалобы жителей на невывоз мусора в Воронеже и ряде районов области. По итогам комиссии компанию пока не лишили статуса регоператора, ей дали один месяц на нормализацию ситуации, сообщил «Ъ-Черноземье» источник на коммунальном рынке региона.

В заседании участвовали представители профильных региональных ведомств: руководитель Государственной жилищной инспекции Дмитрий Соломаха, заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Попов, заместитель министра тарифного регулирования Елена Цыганкова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Галина Ласточкина. Также на нем присутствовали заместитель руководителя Центрально-Черноземного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеслав Перегудов и руководитель управления ЖКХ мэрии Воронежа Алла Макеева.

Региональный оператор представил свои данные, которые вызвали сомнения у собравшихся. Яркими примерами проблемных точек названы площадка на улице Чапаева, 125 в Воронеже, и площадка в Новой Усмани, где отходы складируются рядом с контейнерами, создавая антисанитарию. Участники заседания также указали на неэффективность процедуры составления актов о нарушениях: акт можно составить при трех свидетелях даже без представителя оператора, однако на практике эта процедура буксует.

Генеральному директору регоператора поручено в течение недели представить план работы, включающий внутренние меры компании (замена машин, усиление персонала), взаимодействие с управляющими компаниями, Госжилинспекцией и органами местного самоуправления, а также конкретные предложения по исправлению ситуации на проблемных площадках.

По данным «Ъ-Черноземье», на комиссии представители министерства ЖКХ предупредили представителей «Экотехнологий», что «концентрация ответственности» лежит именно на компании. «Если не будет предложений — все равно обяжем, но сделаем так, как считаем нужным, без учета ваших идей. Работать потом в этом режиме сложнее»,— в таком формате, по данным «Ъ-Черноземье», предупредили представители министерства ЖКХ сторону регоператора на заседании.

Через месяц межведомственная комиссия вновь рассмотрит вопрос. Если ситуация не нормализуется, статус регионального оператора будет поставлен под сомнение в суде.

Ульяна Ларионова