Экс-главу Белгородской области заочно арестовали по делу о хищении 4 млн

Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца бывшего заместителя руководителя Минприроды РФ, 49-летнего Дениса Буцаева, который в 2020 году в статусе и. о. губернатора два месяца возглавлял Белгородскую область. Решение было вынесено 14 мая. Господину Буцаеву вменяют мошенничество на общую сумму 4,1 млн руб., сообщает «Ъ» со ссылкой на собственный источник, знакомый с материалами расследования.

Денис Буцаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Буцаев

По информации следствия, 18 апреля Денис Буцаев покинул Россию через Белоруссию, после чего вылетел из Минска в Тбилиси. Спустя почти месяц, 12 мая, он был объявлен вначале в федеральный, а затем — в международный розыск. «Ъ-Черноземье» писал, что в это время в базе данных МВД появилась карточка Дениса Буцаева с уточнением, что его ищут по уголовной статье. Назначенный судом адвокат возражал против ареста фигуранта. По его словам, то, что господин Буцаев в майские праздники отсутствовал по месту проживания и покинул страну, «не свидетельствует о том, что он скрывался от следствия».

Господину Буцаеву заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ», в одном случае речь идет о хищении 3 млн руб., во втором — 1,1 млн руб.

Основанием для расследования послужили материалы проверки Счетной палатой деятельности публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) за период 2022-2024 годов. Денис Буцаев возглавлял структуру до перехода в Минприроды. Аудиторы, в частности, указывали на неэффективное использование средств, направленных на реализацию федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В апреле этого года стало известно о возбуждении уголовных дел о мошенничестве в отношении топ-менеджеров РЭО — Юрия Валдаева, Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Официально о них в следственных органах не сообщали. Задержанные признали вину. При этом на допросах фигуранты якобы утверждали, что лишь выполняли указания своего непосредственного начальника — господина Буцаева.

Денис Данилов