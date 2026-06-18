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Минприроды взялось за лопату

Джамбулат Хатуов принялся разгребать завалы «мусорной реформы»

Первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов, сменивший в этой должности находящегося в розыске Дениса Буцаева, намерен взяться за решение накопленных в отрасли проблем, следует из сообщения ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Пока в ручном режиме регулятор обещает побороться за чистоту контейнерных площадок во дворах домов — согласно опросам, это наиболее чувствительная для населения часть системы обращения с ТКО. В целом же задачи, которые предстоит решать новому куратору этой сферы, масштабнее — от строительства инфраструктуры до настройки механизмов управления отходами. Эксперты отмечают необходимость системных решений в отрасли — пока же задачи, видимо, предстоит решать в ручном режиме.

Новый куратор «мусорной реформы» первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов демонстрирует решительный настрой на ее реализацию

Новый куратор «мусорной реформы» первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов демонстрирует решительный настрой на ее реализацию

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Новый куратор «мусорной реформы» первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов демонстрирует решительный настрой на ее реализацию

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Новый первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов поручил компании «Российский экологический оператор» запросить и проанализировать договоры регионов на вывоз отходов, не относящихся к ТКО, а также ход ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в РЭО. «Картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы. Ситуацию берем на особый контроль,— приводит слова господина Хатуова "мусорный" оператор.— Необходимо исключить ситуации, когда контракты на уборку несанкционированных свалок и навалов не приводят к фактическому наведению порядка на территориях».

Такие обещания можно считать первой публичной реакцией властей на ситуацию с «мусорной реформой» после того, как ее прежний куратор Денис Буцаев в конце мая покинул пост первого замглавы ведомства, уехал за границу и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях в ППК РЭО, которую он возглавлял до перехода в министерство (см. “Ъ” от 13 мая). Сменивший его в конце мая Джамбулат Хатуов ранее занимал должность заместителя руководителя секретариата «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева. До этого в разное время он был в том числе замглавы Минсельхоза и первым вице-губернатором Краснодарского края.

Тема мусора для Минприроды одна из самых сложных.

По данным РЭО, только за первую неделю июня через интернет-сервисы («Инцидент менеджмент», «Госуслуги. Решаем вместе», «РЭО Радар») россияне направили 10,1 тыс. обращений о нарушениях в сфере обращения с ТКО.

Из них 3,6 тыс.— на навалы на площадках вне контейнеров. Наиболее проблемные регионы — Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская области, Кабардино-Балкария и город Сочи.

Как рассказал “Ъ” источник на «мусорном» рынке, после назначения нового куратора этой сферы еженедельные штабы, на которых разбирают ситуацию с ТКО, «из скучного зачитывания статистики превратились в место решений». По его словам, господин Хатуов приглашает представителей проблемного региона для разбора причин нарушений — встречи при этом проходят «довольно жестко». К примеру, особое недовольство первого замминистра вызвала ситуация в Сочи, временным главой которого он также успел побывать.

Как пояснили “Ъ” в ППК РЭО, сейчас в фокусе регулятора — ситуация с вывозом отходов как «самая заметная часть "мусорной реформы"».

«В рамках аудита мы анализируем обеспеченность регионов необходимой инфраструктурой и спецтехникой, соблюдение графиков вывоза отходов, а также наличие и исполнение договоров на содержание и уборку контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок и навалов»,— отметили в компании.

В Минприроды “Ъ” сообщили, что на доработке находится принятый Госдумой в первом чтении еще в декабре 2024 года законопроект, разрешающий возлагать на региональных операторов ответственность за содержание контейнерных площадок — сейчас за это отвечают муниципалитеты, которым часто не хватает средств на их создание, ремонт и содержание.

Руководитель проектов Strategy Partners Елена Пастухова среди проблем сектора ТКО называет невысокое качество работы регоператоров, дефицит инфраструктуры и наличие запроса «на системную настройку административной среды». По словам гендиректора компании «ENV-Консалтинг» Ирины Деминой, новому куратору предстоит не только решать текущие проблемы, но и сделать управление обращением с ТКО частью экологической политики. «Рынок ждет перехода к инженерному этапу реформы и создания работающей инфраструктуры»,— говорит эксперт. По мнению госпожи Деминой, чтобы действия Минприроды перестали быть набором антикризисных мер, «нужно собрать все разрозненные элементы» — ТКО, промотходы, вторичные ресурсы, объекты размещения, рекультивацию и расширенную ответственность производителей — в одну связную систему.

Анна Королева

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