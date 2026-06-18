Минприроды взялось за лопату

Первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов, сменивший в этой должности находящегося в розыске Дениса Буцаева, намерен взяться за решение накопленных в отрасли проблем, следует из сообщения ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Пока в ручном режиме регулятор обещает побороться за чистоту контейнерных площадок во дворах домов — согласно опросам, это наиболее чувствительная для населения часть системы обращения с ТКО. В целом же задачи, которые предстоит решать новому куратору этой сферы, масштабнее — от строительства инфраструктуры до настройки механизмов управления отходами. Эксперты отмечают необходимость системных решений в отрасли — пока же задачи, видимо, предстоит решать в ручном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый куратор «мусорной реформы» первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов демонстрирует решительный настрой на ее реализацию

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Новый куратор «мусорной реформы» первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов демонстрирует решительный настрой на ее реализацию

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Новый первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов поручил компании «Российский экологический оператор» запросить и проанализировать договоры регионов на вывоз отходов, не относящихся к ТКО, а также ход ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в РЭО. «Картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы. Ситуацию берем на особый контроль,— приводит слова господина Хатуова "мусорный" оператор.— Необходимо исключить ситуации, когда контракты на уборку несанкционированных свалок и навалов не приводят к фактическому наведению порядка на территориях».

Такие обещания можно считать первой публичной реакцией властей на ситуацию с «мусорной реформой» после того, как ее прежний куратор Денис Буцаев в конце мая покинул пост первого замглавы ведомства, уехал за границу и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях в ППК РЭО, которую он возглавлял до перехода в министерство (см. “Ъ” от 13 мая). Сменивший его в конце мая Джамбулат Хатуов ранее занимал должность заместителя руководителя секретариата «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева. До этого в разное время он был в том числе замглавы Минсельхоза и первым вице-губернатором Краснодарского края.

Тема мусора для Минприроды одна из самых сложных.

По данным РЭО, только за первую неделю июня через интернет-сервисы («Инцидент менеджмент», «Госуслуги. Решаем вместе», «РЭО Радар») россияне направили 10,1 тыс. обращений о нарушениях в сфере обращения с ТКО.

Из них 3,6 тыс.— на навалы на площадках вне контейнеров. Наиболее проблемные регионы — Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская области, Кабардино-Балкария и город Сочи.

Как рассказал “Ъ” источник на «мусорном» рынке, после назначения нового куратора этой сферы еженедельные штабы, на которых разбирают ситуацию с ТКО, «из скучного зачитывания статистики превратились в место решений». По его словам, господин Хатуов приглашает представителей проблемного региона для разбора причин нарушений — встречи при этом проходят «довольно жестко». К примеру, особое недовольство первого замминистра вызвала ситуация в Сочи, временным главой которого он также успел побывать.

Как пояснили “Ъ” в ППК РЭО, сейчас в фокусе регулятора — ситуация с вывозом отходов как «самая заметная часть "мусорной реформы"».

«В рамках аудита мы анализируем обеспеченность регионов необходимой инфраструктурой и спецтехникой, соблюдение графиков вывоза отходов, а также наличие и исполнение договоров на содержание и уборку контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок и навалов»,— отметили в компании.

В Минприроды “Ъ” сообщили, что на доработке находится принятый Госдумой в первом чтении еще в декабре 2024 года законопроект, разрешающий возлагать на региональных операторов ответственность за содержание контейнерных площадок — сейчас за это отвечают муниципалитеты, которым часто не хватает средств на их создание, ремонт и содержание.

Руководитель проектов Strategy Partners Елена Пастухова среди проблем сектора ТКО называет невысокое качество работы регоператоров, дефицит инфраструктуры и наличие запроса «на системную настройку административной среды». По словам гендиректора компании «ENV-Консалтинг» Ирины Деминой, новому куратору предстоит не только решать текущие проблемы, но и сделать управление обращением с ТКО частью экологической политики. «Рынок ждет перехода к инженерному этапу реформы и создания работающей инфраструктуры»,— говорит эксперт. По мнению госпожи Деминой, чтобы действия Минприроды перестали быть набором антикризисных мер, «нужно собрать все разрозненные элементы» — ТКО, промотходы, вторичные ресурсы, объекты размещения, рекультивацию и расширенную ответственность производителей — в одну связную систему.

Анна Королева