Прокуратура Новосибирска согласилась сократить площадь земель под КРТ до 2,5 га

Площадь земельных участков под проекты комплексного развития территории (КРТ) для договоров по инициативе правообладателей в Новосибирской области может быть снижена с 5 га до 2,5 га. Прокуратура региона, ранее выступившая с инициативой о введении порога в 5 га, после обсуждения с застройщиками изменила параметры инициативы. Об этом на заседании градостроительной комиссии горсовета сообщил прокурор Новосибирска Олег Желдак. По его словам, эти требования не будут распространяться на обязательства по ранее заключенным договорам КРТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ» в горсовете Новосибирска, профильная комиссия должна рекомендовать горсовету принять решение по минимальной площади КРТ в сентябре 2026 года. Сегодня норматив предусматривает участки от 0,35 га.

По мнению застройщиков, резкое увеличение площади земельных участков может привести к остановке строительства жилья, поскольку не у всех компаний имеются крупные территории. Из-за необходимости объединять земли и строить инфраструктуру для крупной территории стоимость проектов может кратно возрасти, отмечали девелоперы.

По информации мэрии Новосибирска, в стадии реализации находится 41 договор о КРТ общей площадью более 200 га, из них 31 договор общей площадью более 100 га заключен по инициативе правообладателя, остальные — по итогам открытых торгов.

Лолита Белова