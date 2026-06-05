КРТ ограничивают в масштабах

Строительные компании Новосибирска раскритиковали инициативу региональной прокуратуры по установлению минимальной площади участков для комплексного развития территорий (КРТ). Надзорное ведомство предлагает установить порог для договоров по инициативе правообладателей — от 5 га. Считается, что эта мера позволит избежать точечной застройки и обеспечит создание полноценной социальной инфраструктуры — школ, детских садов и других объектов. Аналогичная инициатива в Красноярске ранее уже встретила резкое сопротивление со стороны девелоперов, но по итогам была принята местной администрацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От установления минимальной площади участков для КРТ в Новосибирске могут пострадать проекты по обновлению центральных кварталов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ От установления минимальной площади участков для КРТ в Новосибирске могут пострадать проекты по обновлению центральных кварталов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прокуратура Новосибирской области предлагает установить минимальный размер участка под КРТ для договоров по инициативе правообладателей в 5 га. Правоохранители считают, что с увеличением площади у застройщиков будет возможность разместить вокруг строящегося жилья социальную инфраструктуру — школы и детские сады. Девелоперы, в свою очередь, категорически не согласны с нововведением. По их мнению, новое требование приведет к остановке строительства, поскольку не у всех компаний имеются крупные участки. Более того, застройщики говорят о рисках повышения стоимости проектов из-за необходимости объединять земли и строить инфраструктуру для крупной территории.

По информации мэрии Новосибирска, в стадии реализации находится 41 договор о КРТ общей площадью более 200 га, из них 31 договор общей площадью более 100 га заключен по инициативе правообладателя (то есть более 75%), остальные — по итогам открытых торгов.

«В случае принятия этих изменений отрасль столкнется с рядом негативных последствий. Будет утрачен ключевой канал внебюджетного финансирования строительства социальных объектов. Одновременно с этим возрастут административные издержки и финансовые затраты на девелоперские проекты, что увеличит количество незавершенных строек. Также возрастут риски монополизации рынка и проблем, связанных с освоением больших территорий»,— считает основатель строительной компании «Сибирь Девелопмент» Дмитрий Хмельницкий.

Девелоперы утверждают, что в первую очередь от этой инициативы пострадают проекты по обновлению центральных кварталов. Они подчеркивают, что именно работа с небольшими участками позволяет вести редевелопмент в районах, где практически не осталось свободных территорий площадью более 5 га.

Между тем прокуратура намерена согласовать изменения в проект на ближайшем заседании комиссии Новосибирского совета депутатов по градостроительству, которое состоится в июне. Ранее аналогичная инициатива в Красноярске встретила резкое сопротивление со стороны девелоперов, но тем не менее была принята местной администрацией.

«В Красноярске за полгода после изменений механизма КРТ новых контрактов не заключалось, а показатель ввода жилья упал примерно на 56%.

В Новосибирске подобный сценарий грозит не только задержками по строительству, но и снижением доверия инвесторов к городскому рынку, что потребует дополнительного анализа и выработки мер, снижающих риски для бюджета и социальной инфраструктуры»,— полагает исполнительный директор Ассоциации развития инфраструктуры и девелопмента Роман Берсон.

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, нововведение может ограничить права по уже заключенным договорам КРТ. В итоге многие проекты могут попасть в разряд недостроенных. Большинство из них предусматривают стройку на меньших участках — в среднем от 1 до 3,5 га.

Для строительства социальной и иной инфраструктуры достаточно сформировать региональный фонд и установить обязательные отчисления с квадратного метра — жилой и коммерческой недвижимости, которая также создает нагрузку, считает вице-президент Российского союза строителей и координатор НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Максим Федорченко.

Лолита Белова