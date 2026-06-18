Создателя новосибирского «Новоколледжа» заочно приговорили к обязательным работам

Суд Новосибирска приговорил к 350 часам обязательных работ основателя «Новоколледжа» Сергея Чернышова (объявлен иноагентом), которому инкриминировали ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Судебное разбирательство было заочным, поскольку обвиняемый находится за границей, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом процесса. По оперативным данным, осужденный проживает в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В мае 2025 года в отношении создателя «Новоколледжа» следственные органы возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. По предварительным данным, основанием стал тот факт, что он публиковал свои сообщения без специальной маркировки.

Сергея Чернышова признали иностранным агентом в мае 2023 года. В материалах Минюста РФ указывалось, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях, давал интервью иностранным СМИ, а также выступал против военной операции на Украине. Оспорить статус иноагента основатель «Новоколледжа» не смог и ушел из руководства учебного заведения.

В октябре 2024 года действие образовательной лицензии, выданной «Новоколледжу», было приостановлено. В феврале 2025 года арбитражный суд аннулировал ее.

Илья Николаев