Германия подтвердила участие военных кораблей в миссии в Ормузском проливе

В Красное море отправлены два корабля военно-морских сил Германии. Они могут принять участие в миссии в Ормузском проливе, сообщил глава Минобороны Борис Писториус.

Министр рассказал, что через Суэцкий канал движутся минный тральщик Fulda и вспомогательное судно Mosel. Господин Писториус уточнил, что для перемещения кораблей не нужен специальный мандат Бундестага, потому что суда направили на основании миссии Евросоюза (ЕС) Aspides. «Мы хотим быстро действовать и находиться в Ормузском проливе, если это потребуется и станет реальностью»,— сказал он перед встречей глав Минобороны стран НАТО (цитата по ТАСС).

По словам Бориса Писториуса, когда условия миссии будут прояснены, власти Германии запросят у Бундестага мандат. Также нужно будет получить одобрение Ирана и Омана. «Для (миссии.—"Ъ") в Ормузском проливе мы нуждаемся в ясных международно-правовых рамках, которые могут иметь различные формы»,— пояснил он.

Операцию Aspides одобрили в ЕС в феврале 2024 года. Ее главной целью была защита международных коммерческих судов от нападения хуситов. В начале июня, по данным Reuters, Европейская служба внешних действий предложила направить миссию Aspides на разминирование Ормузского пролива. О планах Германии присоединиться к миссии в Ормузском проливе писал накануне Spiegel.

Иран закрыл Ормузский пролив после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля. 15 июня США и Иран заключили мирное соглашение. 19 июня стороны должны подписать документ, после чего начнутся 60-дневные переговоры по вопросам мирного урегулирования.