Германия подтвердила участие военных кораблей в миссии в Ормузском проливе
В Красное море отправлены два корабля военно-морских сил Германии. Они могут принять участие в миссии в Ормузском проливе, сообщил глава Минобороны Борис Писториус.
Министр рассказал, что через Суэцкий канал движутся минный тральщик Fulda и вспомогательное судно Mosel. Господин Писториус уточнил, что для перемещения кораблей не нужен специальный мандат Бундестага, потому что суда направили на основании миссии Евросоюза (ЕС) Aspides. «Мы хотим быстро действовать и находиться в Ормузском проливе, если это потребуется и станет реальностью»,— сказал он перед встречей глав Минобороны стран НАТО (цитата по ТАСС).
По словам Бориса Писториуса, когда условия миссии будут прояснены, власти Германии запросят у Бундестага мандат. Также нужно будет получить одобрение Ирана и Омана. «Для (миссии.—"Ъ") в Ормузском проливе мы нуждаемся в ясных международно-правовых рамках, которые могут иметь различные формы»,— пояснил он.
Операцию Aspides одобрили в ЕС в феврале 2024 года. Ее главной целью была защита международных коммерческих судов от нападения хуситов. В начале июня, по данным Reuters, Европейская служба внешних действий предложила направить миссию Aspides на разминирование Ормузского пролива. О планах Германии присоединиться к миссии в Ормузском проливе писал накануне Spiegel.
Иран закрыл Ормузский пролив после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля. 15 июня США и Иран заключили мирное соглашение. 19 июня стороны должны подписать документ, после чего начнутся 60-дневные переговоры по вопросам мирного урегулирования.
Германия ранее заявляла о готовности участвовать в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, включая разминирование, но при условии прекращения боевых действий и получения мандата Бундестага. Министр обороны Борис Писториус отмечал, что немецкий флот хорошо подготовлен к таким операциям.
ЕС, в рамках которого действует миссия Aspides, изначально одобрил ее для защиты коммерческих судов в Красном море от атак хуситов. До недавнего времени страны ЕС, включая Германию, отказывались расширять мандат этой миссии на Ормузский пролив из-за опасений эскалации и нежелания менять ее цели. Однако в начале июня 2026 года Европейская служба внешних действий предложила направить Aspides на разминирование Ормузского пролива.
Ормузский пролив был заблокирован Ираном с конца февраля 2026 года в ответ на военную операцию США и Израиля. Через него проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Блокада привела к значительному росту цен на нефть и вызывает опасения по поводу мирового энергетического кризиса.