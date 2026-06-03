Reuters узнал о возобновлении идеи ЕС направить миссию в Ормузский пролив

Европейская служба внешних действий предложила направить военно-морскую миссию Евросоюза Aspides на разминирование Ормузского пролива. Согласно инициативе, миссия возьмет на себя «основную роль», «когда позволят условия». Об этом пишет Reuters со ссылкой на разосланную странам-участницам записку от 26 мая.

Авторы документа сообщают, что «ситуация требует от Евросоюза внести существенный вклад» в специальную коалицию во главе с Францией и Великобританией. Как подчеркивается в публикации, объединение, «отделенное от воюющих сторон», необходимо сформировать, «как только позволят условия». По данным Reuters, изменение мандата миссии Aspides требует согласия всех 27 государств-членов Евросоюза. Остается неясным, поддержат ли они такое изменение, отмечает агентство.

Евросоюз начал обсуждать возможное расширение миссии Aspides на Ормузский пролив после блокирования Тегераном морского коридора в ответ на военную операцию Израиля и США. Как писала Financial Times (FT), такое предложение внесла Франция. 16 марта глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что главы МИД ЕС решили не менять мандат, поскольку «Красное море также остается критически важным». Однако, по ее словам, стороны тогда согласились усилить миссию.

Операцию Aspides одобрили в ЕС в феврале 2024 года. Ее главной целью была защита международных коммерческих судов от нападения хуситов. Сейчас в миссии участвуют три судна из Франции, Испании и Греции, уточняет FT.