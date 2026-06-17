Spiegel узнал о планах Германии присоединиться к миссии в Ормузском проливе

Корабли военно-морского флота (ВМФ) Германии могут присоединиться к операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. МИД и Минобороны страны уже подготовили проект документа, который планируется принять в ближайшее время, утверждают источники Spiegel.

Сейчас в Средиземном море находятся два корабля немецких ВМФ — тральщик Fulda и обеспечительное судно Mosel. По информации Spiegel, Минобороны страны готово уже в ближайшее время перебросить их к Ормузскому проливу.

Издание напоминает, что на саммите G7 немецкий канцлер Фридрих Мерц комментировал возможное участие ВМФ страны в операции. По его словам, юридическая основа документа готова не полностью, а Бундестаг и федеральное правительство пока не одобрили инициативу. Spiegel обращает внимание, что мандат также должен одобрить Совет безопасности ООН.

США и Иран заключили мирное соглашение 15 июня. Официально стороны подпишут документ 19 июня в Швейцарии, после чего начнутся 60-дневные переговоры по оставшимся вопросам мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности страны совместно с Великобританией возглавить миссию по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.