Spiegel узнал о планах Германии присоединиться к миссии в Ормузском проливе
Корабли военно-морского флота (ВМФ) Германии могут присоединиться к операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. МИД и Минобороны страны уже подготовили проект документа, который планируется принять в ближайшее время, утверждают источники Spiegel.
Сейчас в Средиземном море находятся два корабля немецких ВМФ — тральщик Fulda и обеспечительное судно Mosel. По информации Spiegel, Минобороны страны готово уже в ближайшее время перебросить их к Ормузскому проливу.
Издание напоминает, что на саммите G7 немецкий канцлер Фридрих Мерц комментировал возможное участие ВМФ страны в операции. По его словам, юридическая основа документа готова не полностью, а Бундестаг и федеральное правительство пока не одобрили инициативу. Spiegel обращает внимание, что мандат также должен одобрить Совет безопасности ООН.
США и Иран заключили мирное соглашение 15 июня. Официально стороны подпишут документ 19 июня в Швейцарии, после чего начнутся 60-дневные переговоры по оставшимся вопросам мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности страны совместно с Великобританией возглавить миссию по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
Ормузский пролив является узким и стратегически важным морским путём, соединяющим Персидский и Оманский заливы. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, что делает его критически важной артерией для мировой экономики. Его блокировка Ираном, произошедшая в ответ на военные операции США и Израиля, вызвала серьёзное беспокойство на мировых энергетических рынках и привела к росту цен на нефть.
На фоне этих событий многие страны и международные организации проявляют инициативу по обеспечению безопасности судоходства. Так, Франция и Великобритания объявили о намерении возглавить многонациональную миссию. Евросоюз, в рамках операции Aspides, изначально направленной на защиту судов в Красном море от нападений хуситов, также обсуждает возможность расширения мандата миссии на Ормузский пролив, хотя это решение пока не получило единогласной поддержки всех 27 государств-членов. Германия также подтвердила готовность участвовать в обеспечении свободы морских путей с привлечением военных средств, но при условии прекращения боевых действий в регионе и получения мандата Бундестага.