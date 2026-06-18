Начинается суд над главой «РАТМ Холдинга» Эдуардом Тараном

Пресненский райсуд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу резонансного уголовного дела о махинациях с крупным активом Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди шести подсудимых — известный новосибирский бизнесмен, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран. Всем инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, санкция — до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Таран

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Эдуард Таран

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Расследование этого уголовного дела началось в сентябре 2024 года. Речь в нем идет о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка — новосибирским аквапарком «Аквамир», находившимся под конкурсным управлением АСВ. Следствие установило, что средства от эксплуатации «Аквамира» поступали не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.

Фигурантами расследования стали бывший руководитель АСВ Андрей Мельников, его заместители Александр Попелюх и Ольга Долголева, экс-начальник сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгений Богорад и его племянник Максим Устинов, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин и бухгалтер этой фирмы Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая оставила свою должность, чтобы стать гендиректором аквапарка.

Первоначально речь в деле шла о хищении около 200 млн руб., однако затем ущерб вырос почти до 4 млрд руб.

Как сообщает «Ъ», дела в отношении экс-руководителя АСВ Андрея Мельникова и его зама Александра Попелюха выделены в отдельные производства. Расследование в отношении Евгения Богорада и Максима Устинова, которые заключили контракт с Минобороны, было приостановлено.

Илья Николаев