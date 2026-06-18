Застройщик «Страна Девелопмент» отказался от новых проектов в этом году

Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» не будет запускать новые проекты в 2026 году, пишет «РИА Недвижимость». Об этом сообщил на форуме «Движение» руководитель застройщика Александр Гайдуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гайдуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Гайдуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«"Страна Девелопмент" на 2026 год не планирует запускать новые проекты. Особенно в тех местах, где рынок перенасыщен и нет спроса», — заявил он.

Ранее Гайдуков на форуме заявлял, что застройщикам при принятии решения о старте новых проектов следует ориентироваться на показатель распроданности новостроек: если этот срок превышает два года, запускать новые объекты в данной локации не нужно.

«Страна Девелопмент» — один из крупнейших застройщиков России, основанный в Тюменской области. Компания также реализует проекты в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и Подмосковье.

Ранее Александр Гайдуков заявлял, что объем строительства на российском рынке превышает реальный покупательский спрос. В качестве решения проблемы он предложил привлекать к покупке жилья иностранных покупателей.

Анна Капустина