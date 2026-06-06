Федеральный девелопер призвал привлекать покупателей недвижимости из-за рубежа

Объемы жилищного строительства на российском рынке недвижимости превышают реальный покупательский спрос, заявил руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. По его словам, застройщикам и государству нужно подумать, как расширить рынок в условиях растущего объема нераспроданных площадей. Это можно сделать за счет иностранных покупателей, которые способны стабилизировать падающий рынок, добавил он.

Девелопер ГК «Страна Девелопмент» — один из крупнейших застройщиков России. Компания строит жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске. Текущий спрос компания закрывает в основном за счет внутреннего рынка и межрегиональных сделок.

«Сегодня российский паспорт начал цениться как гарант безопасности. Граждане в Китае, в Индии и на Ближнем Востоке допускают, что из-за геополитических перемен им нужно будет запасное место, куда они могут быстро приехать. Сегодня есть подобное законодательство, но оно достаточно сложное — нужно купить недвижимость больше чем на 10 млн руб., нужно пять лет ждать, потом сдавать русский язык, и там нет никаких гарантий»,— рассказал господин Гайдуков на круглом столе, организованном ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава «Страна Девелопмент» отметил, что в Турции в 2025 году было продано недвижимости в пересчете на российские рубли на 2 трлн руб., что сопоставимо с показателями рынка Москвы. Застройщики должны использовать новые инструменты, чтобы нарастить продажи, поскольку ипотека при текущей ключевой ставке ЦБ перестала быть драйвером рынка, заключил Александр Гайдуков.

Как писал «Ъ», в апреле 2026 года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился, по разным оценкам, от 21,4% до 27,3% год к году. При этом, несмотря на падение спроса на новостройки, цены на них продолжают расти. Эксперты считают, что восстановление рынка первичного жилья возможно только при снижении ключевой ставки ЦБ до уровня 8–10%. А власти заявляют, что запас прочности у застройщиков фактически исчерпан и отрасль может столкнуться с серьезными рисками.