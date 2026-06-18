Студенту в Нижнем Тагиле дали пять суток за заказ пиццы на имя Гитлера

В Нижнем Тагиле студента строительного колледжа Тимофея Вахонина арестовали на пять суток за демонстрацию нацистской символики, передает «Ъ-Урал». Административное дело возбудили из-за того, что студент заказал пиццу на имя Адольфа Гитлера.

Инцидент произошел 15 июня в «Додо Пицце». О поступке молодого человека в соцсети рассказал депутат Алексей Свалов («Единая Россия»). «Все это происходило на глазах моего друга — участника СВО. Я не представляю, какими силами он сдержался, чтобы не стукнуть его мордой об стол...» — поделился политик.

Со слов единоросса, сделавший заказ 18-летний парень сказал, что не поддерживает военные действия. 17 июня молодого человека задержали. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики). В МВД по Свердловской области заявили, что оказывать сопротивление он не пытался», а в своем поступке «тут же раскаялся, едва сдерживая слезы». По данным МВД, студент также публично демонстрировал свастику в интернете и в колледже. После задержания он удалил все размещенные эти материалы.

Ленинский районный суд назначил Тимофею Вахонину пять суток ареста вместо максимально возможных пятнадцати. Полиция также направит в его колледж, где обучается молодой человек, представление с требованием «провести дополнительные профилактические мероприятия». В учебном заведении решат вопрос об отчислении студента.