На Урале задержали студента, оформившего заказ в пиццерии на имя Адольфа Гитлера

Сотрудники полиции Нижнего Тагила (Свердловская область) задержали студента строительного колледжа, который оформил заказ в пиццерии в одном из торговых центров города на имя Адольфа Гитлера. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

«Подозреваемым оказался будущий электрик по имени Тимофей, из полной семьи. Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивление или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником»,— сообщил Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, студент объяснил свой поступок тем, что не осознавал его последствий. В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики). Санкция статьи предусматривает до 15 суток административного ареста.

На ситуацию со студентом обратил внимание свердловский депутат Алексей Свалов и попросил правоохранителей заняться им: «Молодой человек сделал заказ под номером 160 в 18:52. Имя указал: "Адольф Гитлер". Все это происходило на глазах моего друга — участника СВО. Я не представляю, какими силами он сдержался, чтобы не стукнуть его мордой об стол, но, считаю, для вас это вполне конкретный кейс».

В пресс-службе полиции также сообщили, что в учебное заведение, где обучается студент, будет направлено представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий.

Полина Бабинцева