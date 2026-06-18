Уральского студента, заказавшего пиццу на имя Гитлера, арестовали на 5 суток

Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал на пять суток студента строительного колледжа Тимофея Вахонина за демонстрацию нацистской символики, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

Административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ возбудили после того, как студент заказал пиццу в одном из торговых центров Нижнего Тагила. Он оформил заказ на имя Адольфа Гитлера. На инцидент обратил внимание депутат Алексей Свалов, попросивший полицию заняться этим вопросом.

Полицейские задержали Тимофея Вахонина по месту учебы. Как сообщил полковник Горелых, студент также публично демонстрировал свастику в интернете и в колледже. Задержанный полностью признал вину и раскаялся, удалив все размещенные в сети материалы.

Судья учла смягчающие обстоятельства и назначила пять суток ареста вместо максимально возможных пятнадцати. Полиция также направит в учебное заведение представление с требованием провести дополнительные профилактические мероприятия. По словам полковника Горелых, в колледже решат вопрос об отчислении.

Студент ранее заявлял, что не является нацистом, а поступок совершил, потому что не осознавал его последствий. Оказывать сопротивление или убежать от полиции он не пытался, а в своем поступке раскаялся.

Анна Капустина