В Югре загорелась территория природного заповедника

На территории Юганского государственного природного заповедника в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен лесной пожар, сообщили в авиалесоохране Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Авиалесоохрана Югры Фото: Авиалесоохрана Югры

По правилам, тушение возгораний на особо охраняемых природных территориях в первую очередь ведут собственные силы заповедника. Однако добраться до места пожара наземным транспортом оказалось затруднительно, поэтому потребовалось привлечение дополнительных сил с воздуха.

К тушению привлекли 11 парашютистов Сургутского авиаотделения. Специалисты прибыли на место возгорания и занимаются тушением.

По данным авиалесоохраны, сейчас в округе действуют 14 лесных пожаров на территории 686,56 га. 11 из них начались в последние сутки.

Температура воздуха в Ханты-Мансийском автономном округе составляет около 26 градусов, вчера, 17 июня, достигла 29 градусов. Ранее в югорском кардиоцентре сообщили, что за две недели из-за жары за помощью обратились 600 человек.

Анна Капустина