В кардиоцентр Югры из-за жары обратились 600 человек за две недели
В кардиоцентр в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) с начала лета обратились 600 человек, сообщили в центре.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Такое количество обращений связали с жаркой погодой. Врачи напомнили, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему при температуре выше +25 °C.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют не находиться на жаре долго, избегать резких температурных перепадов, обращаться за медицинской помощью при слабости, одышке, боли в груди.