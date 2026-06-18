В кардиоцентр Югры из-за жары обратились 600 человек за две недели

В кардиоцентр в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) с начала лета обратились 600 человек, сообщили в центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такое количество обращений связали с жаркой погодой. Врачи напомнили, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему при температуре выше +25 °C.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют не находиться на жаре долго, избегать резких температурных перепадов, обращаться за медицинской помощью при слабости, одышке, боли в груди.

Анна Капустина