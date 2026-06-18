Премьер Пакистана удалил сообщение о подписании сделки США и Ирана в Швейцарии

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф удалил пост в соцсети X с упоминанием процедуры подписания сделки между США и Ираном в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Сегодня Шехбаз Шариф опубликовал пост, в котором сообщил о подписании меморандума 19 июня. В обновленной версии публикации премьер-министр опустил упоминание о предстоящей церемонии.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что очной церемонии подписания сделки не будет, поскольку стороны уже сделали это дистанционно. При этом он отмечал, что переговорные группы встретятся в Женеве для дальнейших переговоров, передает ISNA.

Сегодня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и по другим вопросам. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что войска США останутся в Персидском заливе «на некоторое время».