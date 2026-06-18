Премьер Пакистана удалил сообщение о подписании сделки США и Ирана в Швейцарии
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф удалил пост в соцсети X с упоминанием процедуры подписания сделки между США и Ираном в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».
Сегодня Шехбаз Шариф опубликовал пост, в котором сообщил о подписании меморандума 19 июня. В обновленной версии публикации премьер-министр опустил упоминание о предстоящей церемонии.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что очной церемонии подписания сделки не будет, поскольку стороны уже сделали это дистанционно. При этом он отмечал, что переговорные группы встретятся в Женеве для дальнейших переговоров, передает ISNA.
Сегодня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и по другим вопросам. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что войска США останутся в Персидском заливе «на некоторое время».
Подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном стало результатом продолжительных переговоров, в которых ключевую роль играл Пакистан, выступая посредником. Ранее американские и иранские делегации уже проводили раунды встреч, в том числе в марте-апреле 2026 года в Исламабаде, при поддержке пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа. Пакистан выражал готовность предоставлять свою площадку для «содержательных и конструктивных переговоров» и прилагал усилия для продолжения диалога, даже просил США продлить срок ультиматума для Ирана.
Заявления о предстоящем подписании сделки появлялись и ранее: так, в середине июня 2026 года президент США Дональд Трамп сообщал о заключении сделки с Ираном. Предполагалось, что церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии, а в конце мая 2026 года Иран даже смягчил свои требования к США для возобновления переговоров. Среди обсуждаемых условий сделки были вопросы санкций, ядерного оружия, разблокировки Ормузского пролива, а также разморозка иранских активов и предоставление Ирану доступа к фонду восстановления в $300 млрд при выполнении им обязательств.