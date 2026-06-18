Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ТЭК на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным министерства, были поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Удар нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности.

В предыдущий раз о групповом ударе по территории Украины Минобороны РФ отчитывалось 30 мая. На этой неделе ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области.