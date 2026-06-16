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Минобороны отчиталось об ударе ФАБ-1500 по Украине

Экипажи воздушно-космических сил России ударили авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что на бомбах был установлен универсальный модуль планирования и коррекции. Кроме того, по пунктам ВСУ ударили управляемой авиационной ракетой ЛМУР. Министерство заявило об успешном поражении пунктов временной дислокации в районе Николаевки и Щурово в ДНР, а также пунктов управления БПЛА в районе Сеньковки в Харьковской области.

В Минобороны сообщили, что ударным дроном «Гербера» был поражен пункт запуска и управления БПЛА ВСУ в районе Старорайского в ДНР. Активность беспилотной авиации украинской армии на этом участке фронта снизилась.

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