Челоблсуд утвердил изъятие у запрещенной группировки активов на 1,3 млрд рублей

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства имущества участников объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) общей стоимостью 1,3 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным судебной системы, решение пытались оспорить 11 человек. В феврале 2026 года Советский районный суд Челябинска признал их участниками запрещенного объединения. Тогда же государству и отошло их имущество на 1,3 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ, признав «Махонинских» экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ. В доход государства тогда было обращено имущество участников группы общей стоимостью 5,2 млрд руб. 28 января решение первой инстанции утвердил Челябинский областной суд. Впоследствии Генпрокуратура подала второй иск к организаторам и их родственникам, попросив расширить список участников организации и изъять 76 объектов недвижимости, акции и доли компаний и прочее имущество.

Виталина Ярховска