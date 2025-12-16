У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у участников челябинской группировки «Махонинские». Среди активов, которые ведомство просит обратить в доход государства, оказались предприятия, недвижимость, деньги и 17 единиц оружия. Общая стоимость затребованного имущества превысила 1,3 млрд руб.

Всего, по данным надзора, «Махонинские» владеют 76 объектами недвижимости, семью автомобилями, а также акциями и долями в ряде компаний. Одна из них владеет теплотрассой длиной свыше 3,5 км в Челябинске. Также у группировки нашли драгоценности, предметы роскоши и 17 единиц оружия, включая премиальное.

По первому иску Генпрокуратуры у «Махонинских» отобрали имущество общей стоимостью 5,2 млрд руб. 14 ноября Советский районный суд Челябинска признал объединение экстремистским и запрещенным. Против Александра Махонина возбудили дело об организации преступного сообщества.

Никита Черненко