Омское заксобрание назначило выборы депутатов нового созыва

Назначены очередные выборы законодательного собрания Омской области. Они состоятся 20 сентября вместе с выборами депутатов Госдумы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Решение о дате выборов приняла сессия областного парламента. Она состоялась 18 июня.

«В случае совмещения региональных и муниципальных выборов с федеральными выборами все выборы на территории страны проводятся по правилам, которые установлены для вышестоящих выборов. Вчера Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что голосование будет проходить в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Соответственно этому все выборы на территории Омской области будут проходить в течение трех дней подряд»,— пояснил присутствовавший на заседании председатель омского облизбиркома Иван Ходаков.

В заксобрание избираются 44 депутата. Из них 22 — в одномандатных округах, еще 22 — по партийным спискам.

Валерий Лавский