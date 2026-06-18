В Ростовской области потушили один из пожаров после атаки БПЛА

Пожар на одном из коммерческих объектов в Ростовской области, начавшийся из-за падения обломков БПЛА, потушен. Никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На месте другого пожара в городе Гуково работают экстренные службы, там также обошлось без пострадавших. Эвакуация не потребовалась, уточнил губернатор.

За ночь над территорией Ростовской области сбили почти 60 беспилотников. При атаке БПЛА в Гуково погиб один человек, еще двое пострадали, был поврежден тепловоз. По данным Минобороны РФ, в общей сложности над 18 российскими регионами было уничтожено 555 БПЛА.