На шесть лет колонии осудили иркутянина за призывы к бомбардировке Москвы

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Иркутской области, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Подсудимого приговорили к шести годам колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-сайты на три года, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела под видеороликами проукраинской направленности на одном из видеохостингов оставлял комментарии, в которых оправдывал действия террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической в России и запрещена) и «Легион “Свобода России”» (организация признана террористической и запрещена в России). Также иркутянин призывал к насильственным действиям в отношении президента России и к бомбардировке Москвы.

Приговор в законную силу не вступил.

Александра Стрелкова