«Сибирь» проиграла первый матч за выход в Первую лигу

Шансы «Сибири» попасть в Первую лигу в сезоне 2026/2027 свелись к минимуму. Новосибирские футболисты в первом переходном матче потерпели крупное поражение от московского «Велеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Команды встретились в Домодедово 17 июня. Первый гол гости пропустили уже на седьмой минуте (игрок «Велеса» вышел один на один с голкипером «Сибири»), а на 34-й остались в меньшинстве после второй желтой карточки Ильи Максименкова.

Удаление во многом предопределило исход игры. В начале второго тайма москвичи провели два гола, а в его конце — еще один. В уже добавленное судьей время Даур Квеквескири дальним ударом установил окончательный счет — 1:4.

«Мы дома будем сражаться и верим, что за тайм можно забить и два, и три гола этой команде»,— пообещал после матча главный тренер «Сибири» Вячеслав Комков.

Ответный матч «Сибирь» — «Велес» состоится в новосибирском манеже «Заря» 21 июня.

Валерий Лавский