Сборная Англии обыграла команду Хорватии на ЧМ по футболу

Сборная Англии со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Впервые за 24 года английская сборная обыграла на ЧМ команду из топ-15 рейтинга.

В английской сборной голы забили Гарри Кейн (42-я минута), Джуд Беллингем (47-я минута), Маркус Рашфорд (85-я минута). Гарри Кейн на 12-й минуте также реализовал пенальти. В команде Хорватии отличились Мартин Батурина (36-я минута) и Петар Муса (5-я минута дополнительного времени). Встреча проходила на стадионе AT&T в американском Техасе.

Англия и Хорватия выступают в группе L вместе с командами Ганы и Панамы. Ближайший матч группы пройдет 18 июня между командами Ганы и Панамы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Громко по-английски».