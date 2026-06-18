Громко по-английски

Первый матч сборной Англии на североамериканском чемпионате мира по футболу заставил сомневаться в крепости ее обороны и восхищаться мощью ее нападения. Несобранно проведя первый тайм, команда Томаса Тухеля смяла своих главных соперников по группе L хорватов после перерыва и добилась победы со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Кейн

Фото: Hannah McKay / Reuters Гарри Кейн

Фото: Hannah McKay / Reuters

Начало этого матча наверняка не на шутку взволновало болельщиков английской сборной, не избежавшей на старте турнира неприятностей, пережившей ограбление и землетрясение. Теперь неприятности ей доставляли и на поле. Соперник душил высоким прессингом и захватывал территорию. Своя полузащита выглядела растерянной. Было видно, что приоритетное для главного тренера Томаса Тухеля сочетание не сыграно; что Эллиотт Андерсон, Деклан Райс и Джуд Беллингем и одного целого матча вместе до старта мирового первенства не провели.

Из-под давления англичане с горем пополам вышли. Соорудили пару корявеньких атак и добились результата: заработали пенальти. Вылился в одиннадцатиметровый рядовой эпизод, из которого Нони Мадуэке вряд ли смог бы выжать что-нибудь путное. Но Лука Модрич — опытнейший из хорватов — выскочившего из-за спины вингера срубил. Гарри Кейн подарком не воспользовался: его удар взял Доминик Ливакович. Впрочем, вскоре выяснилось, что голкипер шагнул с линии ворот раньше времени.

Пенальти пришлось перебить, и со второй попытки Кейн был точен. 1:0.

Завладев преимуществом, фаворит действовал прагматично. Как привык. Ведь ровно так англичане играли при прошлом тренере, Гарете Саутгейте: и минимального перевеса достаточно. Тем более хорваты, владевшие вроде бы мячом, смотрелись как-то пресно. Продвинуться к воротам не могли, нередко нарывались на контрвыпады. Один разогнал Кейн, привычно опустившийся на свою половину поля. Другой разогнал Беллингем. Оба надеялись на скоростные качества и дриблинг Мадуэке. Оба просчитались: вингер «Арсенала», подменявший в этот день не долечившегося одноклубника Букайо Саку, никакой резкости не предложил. Мешкал, слишком долго возился с мячом.

А вот оппоненты в подобных ситуациях не мешкали. Их единственная за первый тайм атака с ходу вырулила к ответному мячу. Лука Сучич проник в штрафную, обманным движением уложил на газон Джона Стоунза и покатил на Мартина Батурину. Тот поразил верхний угол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Равенство на табло сохранялось недолго. На излете первого тайма фавориту снова помог угловой. Такой розыгрыш внимательно следящие за сборной Англии зрители видели уже неоднократно: уходящая подача в расчете на вбегающего игрока, удар без сопротивления, гол. Сейчас игроком, замкнувшим навес, был Гарри Кейн. Этот гол для выдающегося форварда стал десятым на чемпионатах мира. Больше на мировых первенствах за английскую команду не забивал никто. Столько же — только Гари Линекер.

Но безалаберность в защите-то никуда не делась. Оборона казалась шаткой как прежде.

Она подвела англичан еще раз в добавленное к первому тайму время — не справилась с неторопливой позиционной атакой. Ивану Перишичу никто не помешал сыграть по забросу из глубины. Петару Мусе никто не помешал пробить. И на табло опять ничья, 2:2.

Все изменилось после перерыва. В этой вновь появившейся на поле сборной Англии невозможно было узнать ту робкую команду из первого тайма. Она сломя голову летела вперед, заставляя гадать, что же такого сказал в раздевалке Томас Тухель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Второй тайм начался с восьми ударов в створ ворот Ливаковича — такое увидишь нечасто. Джуд Беллингем отличился сразу и мог делать дубль уже спустя полминуты. А следом должны были наращивать перевес Нико О’Райли, Деклан Райс, Гарри Кейн, Энтони Гордон. Не вышло ни у кого: хорватский голкипер, пластаясь на ленточке, отражал волну за волной.

И вряд ли кто-то удивлялся, обнаруживая, что хорваты, даже выбираясь из-под этого пресса, никуда не бежали. Все же понятно. Обойма возрастная, состоит в основном из ветеранов. Сколько им нужно времени, чтобы восстановить дыхание?

Однако вторая половина тайма послужила лишним напоминанием о том, что цена плохой реализации на нынешнем чемпионате мира может быть высокой.

Пауза на водопой — и инициатива уже в других руках. У Джордана Пикфорда, в начале тайма скучавшего, работа появилась.

Нет, англичане не позволили хорватам сравнять счет в третий раз, пусть без мяча и не действовали безупречно. А в концовке они наказали бросивших все силы на спасение противников. Воспользовались образовавшимся простором вышедшие на замену вингеры: Букайо Сака отдал результативный пас, Маркус Рашфорд отправил мяч в сетку.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Англии. Таким образом, она обыграла самого опасного конкурента по группе L, в которой также очутились команды Ганы и Панамы. Обыграла, продемонстрировав огромную атакующую мощь, но посеяв некоторые сомнения насчет надежности своей обороны.

Роман Левищев